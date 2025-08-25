Более 1200 учебных заведений встретят учеников: система образования Латвии рапортует о готовности к 1 сентября

Система образования Латвии в целом готова к началу нового 2025/2026 учебного года, заявил журналистам в понедельник государственный секретарь Министерства образования и науки (МОН) Янис Пайдерс. Он отметил, что в новом учебном году в стране будет более 1200 учебных заведений, и, хотя в отдельных школах могут возникнуть те или иные проблемы, большинство 1 сентября будут готовы принять учащихся.