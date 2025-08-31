Некому работать? В Латвии неожиданно обнаружили большое число трудовых вакансий

JVR также составляет 3% или выше в Бельгии (4,1%), Австрии и Норвегии (обе 3,4%) и на Мальте (3%). Это свидетельствует о том, что в Северо-Западной Европе наблюдается самый высокий спрос на работников. В Восточной и Южной Европе спрос меньше.