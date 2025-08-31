Некому работать? В Латвии неожиданно обнаружили большое число трудовых вакансий
В ЕС миллионы рабочих мест остаются незанятыми. По данным на второй квартал 2025 года, в Германии насчитывалось более 1 миллиона вакантных рабочих мест, а во Франции - полмиллиона. Какая ситуация в Латвии?
Вакансия - это вновь созданная, незанятая или готовящаяся стать вакантной оплачиваемая должность. Это означает, что работодатель активно ищет подходящего кандидата за пределами предприятия. Работодатель может планировать нанять кого-то на вакансию сразу или в течение определенного периода времени.
Как сообщает Euronews, при расчете доли вакантных рабочих мест (JVR) учитывается как количество свободных позиций, так и количество занятых должностей, чтобы показать общий спрос и количество вакансий. По сути, этот показатель измеряет долю вакантных должностей от общего числа.
Например, показатель в 3% означает, что при наличии 100 рабочих мест 97 заняты и 3 вакантны.
Во втором квартале 2025 года в ЕС было вакантно 2,1 % рабочих мест. Это меньше, чем 2,2 % в первом квартале 2025 года и 2,4 % во втором квартале 2024 года.
JVR колеблется от 0,6 % в Румынии до 4,2 % в Нидерландах. Такой большой разрыв отражает различия в состоянии рынка труда в Европе.
JVR также составляет 3% или выше в Бельгии (4,1%), Австрии и Норвегии (обе 3,4%) и на Мальте (3%). Это свидетельствует о том, что в Северо-Западной Европе наблюдается самый высокий спрос на работников. В Восточной и Южной Европе спрос меньше.
Самый низкий уровень вакансий после Румынии — в Испании и Польше (0,8%), Болгарии (0,9%), Турции и Словакии (1,1%).
В двух крупнейших странах Европы JVR выше среднего показателя по ЕС (2,1%). В Германии и Франции он составляет 2,5%. В Италии этот показатель составляет 1,7%.
В Латвии уровень вакансий составляет 2,4% - это больше среднего показателя по ЕС. Латвия по этому показателю находится на 8-м месте в ЕС. И в Литве и в Эстонии доля вакансий на рынке труда меньше - 2,2% и 1,6% соответственно.
В абсолютных цифрах в Латвии насчитывается более 21 тысячи незанятых мест, на которых можно приступать к работе хоть завтра.
Как ранее писал Otkrito.lv, жители Латвии работают не так уж и много по сравнению с другими европейцами.