Оказалось, что жители Латвии работают не так уж и много по сравнению с другими европейцами
После окончания летних каникул европейцы возвращаются на работу. В какой стране континента им придётся работать дольше — где самая длинная рабочая неделя? Об этом пишет Euronews.
По данным Евростата, в прошлом году 6,6% занятых в возрасте от 20 до 64 лет работали подолгу: под этим статистика понимает 49 и более часов в неделю на основной работе. Средняя же продолжительность рабочей недели в ЕС в прошлом году составляла 36 часов.
Доля тех, кто работает подолгу, в последние годы сокращается. В 2014 году этот показатель составлял 9,8%, а уже к 2019-му снизился до 8,4%.
При этом среди европейских стран расхождения довольно значительны. Так, дольше всех работают в Греции: там больше 49 часов в неделю вырабатывают 12,4% трудящихся. За Грецией следуют Кипр (10,0%) и Франция (9,9%).
А меньше всего тех, кто работает подолгу, в Болгарии: 0,4%. В странах Балтии трудоголиков тоже трудно найти. В Латвии таких оказался 1% , а в Литве - 1,4%.
Самозанятые гораздо чаще проводят на работе 49 и более часов в неделю — более четверти, 27,5%. Среди наёмных работников так перерабатывают лишь 3,4%.
Длительная рабочая неделя чаще всего встречается у квалифицированных работников сельского, лесного и рыбного хозяйства: более четверти, (26,2%) всех занятых в этой области. А, например, среди менеджеров этот показатель составлял один из пяти (21,2%).
