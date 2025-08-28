Оказалось, что жители Латвии работают не так уж и много по сравнению с другими европейцами

По данным Евростата, в прошлом году 6,6% занятых в возрасте от 20 до 64 лет работали подолгу: под этим статистика понимает 49 и более часов в неделю на основной работе. Средняя же продолжительность рабочей недели в ЕС в прошлом году составляла 36 часов.