Жители Латвии назвали компании и организации, в которых больше всего хотели бы работать
фото: LETA
Штаб-квартира Latvijas valsts meži в Риге.
В Латвии

Жители Латвии назвали компании и организации, в которых больше всего хотели бы работать

Отдел новостей

Otkrito.lv

Компания Kantar провела исследование «Образ самого привлекательного работодателя». В исследовании учитывалось мнение не только нынешних работников, но и будущих специалистов — студентов.

По данным исследования, и для работающих, и для студентов одной из наиболее привлекательных сфер остается информационно-коммуникационный сектор: в нем предпочли бы работать 29% студентов и 24% работников (особенно среди сотрудников в возрасте от 25 до 34 лет). 

Высокий интерес сохраняется также к финансовой и страховой сфере, а также к предприятиям транспорта и логистики. Для работников привлекательными остаются также обрабатывающая промышленность, сельское и лесное хозяйство, энергетика (электроэнергия, газ и теплоснабжение), а также компании оптовой и розничной торговли.

Наименее привлекательными обе группы — и студенты, и работники — считают административные и сервисные службы, операции с недвижимостью, добычу полезных ископаемых, а также сферу искусства, развлечений, отдыха и образования. Работникам не интересна также профессиональная, научная и техническая деятельность, а для студентов — водоснабжение, очистка сточных вод и утилизация отходов, гостинично-ресторанные услуги, а также сфера здравоохранения и социальной помощи.

В рамках исследования были определены самые привлекательные работодатели Латвии — те предприятия, где соискатели вакансий хотели бы работать больше всего. В список вошли 70 крупнейших компаний по числу сотрудников и обороту из разных отраслей, а также те, которые сами участники спонтанно называли как привлекательные.

Хотя восприятие лидеров довольно устойчиво, изменения все же есть. Среди работников в этом году в число привлекательных работодателей вошел Latvijas Mobilais telefons, а среди студентов — Latvijas Banka и UPB. При этом свои лидерские позиции вновь укрепили Аэропорт “Рига” и Microsoft.

Наиболее привлекательные работодатели по оценке работающих:

  • Latvijas valsts meži
  • Air Baltic Corporation
  • Аэропорт “Рига”
  • Mikrotīkls (Mikrotik)
  • Latvijas Banka
  • Latvenergo
  • Latvijas Mobilais telefons

Наиболее привлекательные работодатели по оценке студентов:

  • Latvijas valsts meži
  • Air Baltic Corporation
  • Аэропорт “Рига”
  • Mikrotīkls (Mikrotik)
  • Latvijas Banka
  • Printful
  • Swedbank
  • Microsoft
  • All Media Latvia
  • UPB

Ранее Otkrito.lv писал о том, что социологи выяснили, почему многие жители Латвии задумались о смене работы.

Темы

SwedbankLatvenergoMicrosoftMikrotīklsLatvijas valsts mežiUPBГАЗLatvijas mobilais telefonsOtkrito.lv

Другие сейчас читают