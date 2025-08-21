Жители Латвии назвали компании и организации, в которых больше всего хотели бы работать
Компания Kantar провела исследование «Образ самого привлекательного работодателя». В исследовании учитывалось мнение не только нынешних работников, но и будущих специалистов — студентов.
По данным исследования, и для работающих, и для студентов одной из наиболее привлекательных сфер остается информационно-коммуникационный сектор: в нем предпочли бы работать 29% студентов и 24% работников (особенно среди сотрудников в возрасте от 25 до 34 лет).
Высокий интерес сохраняется также к финансовой и страховой сфере, а также к предприятиям транспорта и логистики. Для работников привлекательными остаются также обрабатывающая промышленность, сельское и лесное хозяйство, энергетика (электроэнергия, газ и теплоснабжение), а также компании оптовой и розничной торговли.
Наименее привлекательными обе группы — и студенты, и работники — считают административные и сервисные службы, операции с недвижимостью, добычу полезных ископаемых, а также сферу искусства, развлечений, отдыха и образования. Работникам не интересна также профессиональная, научная и техническая деятельность, а для студентов — водоснабжение, очистка сточных вод и утилизация отходов, гостинично-ресторанные услуги, а также сфера здравоохранения и социальной помощи.
В рамках исследования были определены самые привлекательные работодатели Латвии — те предприятия, где соискатели вакансий хотели бы работать больше всего. В список вошли 70 крупнейших компаний по числу сотрудников и обороту из разных отраслей, а также те, которые сами участники спонтанно называли как привлекательные.
Хотя восприятие лидеров довольно устойчиво, изменения все же есть. Среди работников в этом году в число привлекательных работодателей вошел Latvijas Mobilais telefons, а среди студентов — Latvijas Banka и UPB. При этом свои лидерские позиции вновь укрепили Аэропорт “Рига” и Microsoft.
Наиболее привлекательные работодатели по оценке работающих:
- Latvijas valsts meži
- Air Baltic Corporation
- Аэропорт “Рига”
- Mikrotīkls (Mikrotik)
- Latvijas Banka
- Latvenergo
- Latvijas Mobilais telefons
Наиболее привлекательные работодатели по оценке студентов:
- Latvijas valsts meži
- Air Baltic Corporation
- Аэропорт “Рига”
- Mikrotīkls (Mikrotik)
- Latvijas Banka
- Printful
- Swedbank
- Microsoft
- All Media Latvia
- UPB
Ранее Otkrito.lv писал о том, что социологи выяснили, почему многие жители Латвии задумались о смене работы.