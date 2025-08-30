Электрички по-латвийски: когда цифровые "удобства" при попытке купить билет превращают пассажиров в "лохов"
Все чаще пассажиры латвийских электричек жалуются, что покупка билетов через новые цифровые системы превращается в нервное испытание. Люди сталкиваются с перебоями интернета, ошибками приложений и риском быть оштрафованными за то, что просто... едут поездом.
«Я бы предложила Latvijas Dzelzceļš устроить акцию под названием "Ты — лох" и наклеить это на все поезда. Потому что именно такие чувства оставляет в тебе эта система», — эмоционально пишет одна из пассажирок в соцсетях.
Она рассказывает: «Ситуация: еду с пересадкой в Иманту. Между отправлением поездов 5 минут. Успела, села, начинаю покупать билет на сайте Vivi... интернет зависает, билет невозможно приобрести, приходит кондуктор — и ты платишь штраф. За что? За то, что ты лох. За то, что не успеваешь купить билет, перебегая с одного поезда на другой. За то, что интернет пропадает. За то, что ты существуешь».
«Не знаю, может, только мне все это кажется абсурдным цирком, но я каждый раз думаю о пожилых людях и туристах... и это вовсе не "Welcome to my country". Это — "Ты лох! Плати!" Если раньше я думала, что общественный транспорт существует для людей, то теперь вижу, насколько очередная система прогнила», — добавляет недовольная женщина.
Другой пассажир в комментариях делится своим опытом: «Покупала билет через Mobily (официально продает билеты на поезда). Захожу, сканирую у аппарата — не работает, билет недействителен. Спрашиваем у кондуктора, ответ — да, иногда работает, иногда нет. Но если придет контроль раньше, чем подойдет кондуктор, придется платить штраф».
«Похоже, модные технологии делают нас лохами. Раньше все покупали билеты в кассе, и вместо сканирования кондуктор просто надрывал билет при проверке. Все работало без сбоев», — заключает он.
Однако у части пассажиров впечатления иные. «У меня только положительный опыт! Езжу с Vivi регулярно, и лишь однажды интернет завис, я не смогла показать билет. В этой ситуации кондуктор вежливо сказала, что подойдет позже и проверит билет еще раз. И правда ли вам пришлось платить штраф, или все же купить билет у кондуктора? Это большая разница. Думаю, отдельный случай не должен быть поводом для столь эмоциональной критики Vivi», — пишет еще одна пассажирка.
В итоге мнения разделились: одни считают цифровые системы удобными и быстрыми, другие — настоящей ловушкой для пассажиров. «Телефоны, интернет, приложения, сканирование, регистрация, билеты на месяц, на день, на конкретный маршрут... Казалось бы, стало удобнее — больше не нужно стоять в очередях, да и касс во многих местах больше нет. Но технологии служат нам или мы — им? Удобства растут, а человечности становится все меньше», — резюмирует один из пользователей.
Ранее председатель правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс пояснял, зачем в поездах нужна регистрация билетов.