Электрички по-латвийски: когда цифровые "удобства" при попытке купить билет превращают пассажиров в "лохов"

Однако у части пассажиров впечатления иные. «У меня только положительный опыт! Езжу с Vivi регулярно, и лишь однажды интернет завис, я не смогла показать билет. В этой ситуации кондуктор вежливо сказала, что подойдет позже и проверит билет еще раз. И правда ли вам пришлось платить штраф, или все же купить билет у кондуктора? Это большая разница. Думаю, отдельный случай не должен быть поводом для столь эмоциональной критики Vivi», — пишет еще одна пассажирка.