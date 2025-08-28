Зачем в поездах нужна регистрация билетов? Объясняет глава Pasažieru vilciens

Он добавил, что появление автоматов-регистраторов — это новый инструмент и метод. Поэтому у людей возникают вопросы, но именно для этого в поездах есть кондукторы. В дизельных поездах регистрацию пока проверяют кондукторы, однако компания работает над тем, чтобы и там внедрить возможность саморегистрации. «Или в мобильном приложении, или другими способами — надеемся, что в ближайшее время упростим этот процесс, который, возможно, вызывает недоумение. Пассажиры удивляются, но на самом деле регистрация существовала всегда», — заключил Нешпорс.