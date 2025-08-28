Зачем в поездах нужна регистрация билетов? Объясняет глава Pasažieru vilciens
Председатель правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс пояснил, что регистрация билетов на поезда существовала всегда, а новые автоматы саморегистрации лишь упростили процесс. Она необходима для учета пассажиров и эффективного распределения госфинансирования, однако около 30% билетов до сих пор не регистрируются.
«Этот порядок существовал всегда, ничего нового не введено. Когда вы покупаете билет и затем предъявляете его кондуктору при посадке в поезд — это и есть регистрация или валидация. Мы называем это регистрацией, но так было всегда», — пояснил в передаче TV24 «Uz līnijas» председатель правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс.
Изменения, по его словам, связаны с появлением новых электропоездов, где установлены автоматы для саморегистрации билетов, которые работают уже около года. «Там, конечно, пассажиров призывают самим регистрировать билеты. А кондукторы иногда проверяют повторно больше для того, чтобы в случае неудачной попытки регистрации всё же убедиться и зарегистрировать билет», — отметил он.
Регистрация билетов необходима по двум основным причинам. Первая — так же, как и в других странах: в некоторых местах билет нужно зарегистрировать на станции, в других — в самом поезде. Основная цель — учёт пассажиров.
«Как вы знаете, железнодорожные перевозки финансируются на 50% из госбюджета. Поэтому крайне важно понимать, как пассажиры пользуются нашими услугами: какие рейсы более востребованы, какие меньше, на каких остановках чаще выходят. Когда решается вопрос о запуске нового рейса, закрытии существующего или остановки с низкой загруженностью, эти решения принимает Совет по общественному транспорту», — продолжил Нешпорс.
По его словам, данные о пассажирах необходимы для принятия решений и максимально эффективного использования финансирования. «Регистрация нужна и будет сохранена», — подчеркнул он.
Цель не в том, чтобы штрафовать за нерегистрацию, а в том, чтобы все регистрировали билеты. «Сейчас примерно 30% купленных билетов не регистрируются. В итоге у нас нет информации, действительно ли эти 30% пассажиров воспользовались нашими услугами и на каких рейсах они ехали. Это мешает эффективно использовать финансирование», — сказал Нешпорс.
Он добавил, что появление автоматов-регистраторов — это новый инструмент и метод. Поэтому у людей возникают вопросы, но именно для этого в поездах есть кондукторы. В дизельных поездах регистрацию пока проверяют кондукторы, однако компания работает над тем, чтобы и там внедрить возможность саморегистрации. «Или в мобильном приложении, или другими способами — надеемся, что в ближайшее время упростим этот процесс, который, возможно, вызывает недоумение. Пассажиры удивляются, но на самом деле регистрация существовала всегда», — заключил Нешпорс.