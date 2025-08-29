Водитель грузовика потрясен после смертельного ДТП под Тукумсом: "Она даже не успела затормозить"

«Удар пришёлся сзади, с правой стороны. Если бы удар был слева, автомобиль автоматически развернуло бы, и он оказался бы на правой стороне. Но когда удар приходится справа, то ничего невозможно сделать. Если в заднюю часть врезаются прямо, автомобиль остаётся на месте. Но если удар хотя бы немного сбоку, машину разворачивает, и уже не помогает ни поворот руля, ни иные действия. За пару секунд невозможно ничего успеть. Был включён поворотник или нет — это уже не имеет значения. Когда перед вами едут автомобили, а вдруг внезапно происходит удар, остановиться невозможно. Она даже не успела затормозить», — рассказал водитель грузового автомобиля, участвовавший в аварии.