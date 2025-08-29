Водитель грузовика потрясен после смертельного ДТП под Тукумсом: "Она даже не успела затормозить"
Между Тукумсом и Пуре вчера погибла женщина, управлявшая автомобилем Nissan. Водитель скончалась на месте происшествия после столкновения ещё с двумя транспортными средствами. К сожалению, это уже вторая трагическая авария на Вентспилсском шоссе на этой неделе.
Автомобиль Nissan оказался в кювете, перевернувшись колёсами вверх. На другой стороне дороги находился сильно повреждённый Citroen, а неподалёку — грузовой автомобиль с разбитой передней частью. Из трёх участников аварии только водитель грузового автомобиля не получил травм. Водитель автомобиля Citroen в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу, а водитель автомобиля Nissan оставалась зажатой в машине до приезда спасателей, сообщает «Degpunktā».
«Один автомобиль находился в кювете. В нём находилась пострадавшая. С помощью гидравлического инструмента пострадавшая была освобождена из смятого автомобиля. Она была передана медикам службы неотложной медицинской помощи. К сожалению, врачи уже ничем не смогли помочь – они констатировали смерть водительницы», — сообщили спасатели.
По предварительным данным, авария произошла в тот момент, когда один из автомобилей намеревался совершить поворот налево, однако этот манёвр не был вовремя замечен. В результате автомобиль Nissan оказался на встречной полосе. Водитель грузового автомобиля подтвердил, что всё произошло мгновенно, и времени на реакцию не было.
«Удар пришёлся сзади, с правой стороны. Если бы удар был слева, автомобиль автоматически развернуло бы, и он оказался бы на правой стороне. Но когда удар приходится справа, то ничего невозможно сделать. Если в заднюю часть врезаются прямо, автомобиль остаётся на месте. Но если удар хотя бы немного сбоку, машину разворачивает, и уже не помогает ни поворот руля, ни иные действия. За пару секунд невозможно ничего успеть. Был включён поворотник или нет — это уже не имеет значения. Когда перед вами едут автомобили, а вдруг внезапно происходит удар, остановиться невозможно. Она даже не успела затормозить», — рассказал водитель грузового автомобиля, участвовавший в аварии.
Эксперт по безопасности дорожного движения Центра безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис отметил, что в последнее время Вентспилсское шоссе характеризуется трагическими происшествиями. Так, во вторник возле населённого пункта Ģibuļi в аварии погибли два человека. «У меня возникает чувство дежавю. 28 июня прошлого года я работал именно в этом месте, на этом перекрёстке. Тогда также произошла очень тяжёлая авария – столкнулись три грузовых автомобиля. Сценарий выглядит точно таким же. То прошлогоднее происшествие всё ещё рассматривается в суде, окончательное решение пока не принято. Пока продолжается расследование, будут установлены фактические обстоятельства», — пояснил он.
По его словам, нельзя отрицать, что рельеф дороги может создавать неверное впечатление. Тем не менее ясно одно: дорога в этом месте достаточно хорошая и обзорная. Единственный фактор – расстояние от Риги: здесь часто проявляется усталость водителей и небрежность. «Достаточно много аварий происходит именно из-за невнимательности», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что левый поворот на шоссе всегда является одним из самых опасных манёвров. Если есть возможность, лучше его избегать, выбирая другой маршрут. Если же это невозможно, то необходимо очень заблаговременно включить указатель поворота и остановиться как можно ближе к осевой линии, чтобы другие автомобили могли объехать справа. Однако самым важным на трассе остаётся соблюдение достаточной дистанции до впереди идущего транспортного средства.