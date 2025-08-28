По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств – двух легковых и одного грузового.
Аварии и происшествия
Сегодня 15:03
ВИДЕО: на Вентспилсском шоссе в результате серьезного ДТП один человек погиб, другой доставлен в больницу
В дорожно-транспортном происшествии на Вентспилсском шоссе один человек погиб, другой доставлен в больницу, агентству LETA сообщила специалист по связям с общественностью Госполиции Мадара Шершнева.
Сегодня в Госполицию поступила информация, что в Тукумском крае, в волости Тумес, на Вентспилсском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно первоначальной информации, столкновение произошло между тремя автомобилями — двумя легковыми и одним грузовым транспортным средством.
В аварии пострадал водитель легкового автомобиля, который доставлен в медицинское учреждение. Водитель другого легкового автомобиля на месте происшествия погиб. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия и выясняют обстоятельства аварии.
Из-за аварии на Вентспилсском шоссе в волости Тумес движение организовано по одной полосе.