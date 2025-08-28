ВИДЕО: на Вентспилсском шоссе в результате серьезного ДТП один человек погиб, другой доставлен в больницу

Сегодня в Госполицию поступила информация, что в Тукумском крае, в волости Тумес, на Вентспилсском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно первоначальной информации, столкновение произошло между тремя автомобилями — двумя легковыми и одним грузовым транспортным средством.