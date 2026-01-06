Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 января
Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 января

В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Сегодня вы можете позволить себе вытворять что угодно - все будет к месту и вовремя. Однако не стоит слишком увлекаться, ровно в полночь все содеянное обернется против вас.

Телец

Сегодня с вами могут обойтись достаточно резко. Однако если вы решитесь дать волю чувству юмора, об этом моментально пожалеют.

Близнецы

Будьте поскромнее в рекламировании самого себя, сегодня вы можете слегка переборщить и произвести обратное желаемому впечатление.

Рак

Сегодня основной ценностью для вас, сколь бы меркантильно это не звучало, будут деньги. Будьте готовы решать серьезные финансовые вопросы.

Лев

Немедленно бросайте все дела и займитесь увеселением себя любимого. Вам просто необходимо вырваться из атмосферы серьезности, стремящейся вас поглотить.

Дева

Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу, из тех, что попроще и не требуют много времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности в себе.

Весы

Если вы пока и не заслужили репутацию финансового гения, то лишь по чистой случайности. Сегодня вы сможете разрешить практически любую денежную проблему, и, что немаловажно, не нажить новых.

Скорпион

Не задерживайтесь сегодня, пытаясь что-то доделать, проку от этого все равно не будет. Лучше придите пораньше домой и вытащите домашних в театр, кино или просто погулять.

Стрелец

Сегодняшний день потребует от вас готовности сохранять невозмутимое выражение лица, какие бы эмоции вы не испытывали. При любых условиях лучше идти на компромисс.

Козерог

К концу сегодняшнего дня некоторые вещи могут начать казаться вам весьма странными. Будьте открыты для восприятия нового, его нынче будет предостаточно. И не забудьте поблагодарить того, кто откроет вам глаза на это новое.

Водолей

Можете спрятать голову в песок - поможет, но проблемы не решит. Можете действовать на свой страх и риск - результат не гарантирован. Лучше всего поискать надежных союзников.

Рыбы

Сегодняшний день стоит провести в теплой компании. Если вас еще не пригласили на вечеринку, устройте ее сами.

