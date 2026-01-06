Популярная у жителей Латвии авиакомпания объявила о сокращении множества рейсов
Ryanair объявила о крупных сокращениях маршрутов в 2026 году, прежде всего из-за роста расходов в аэропортах и авиационных налогов. Как сообщает Euronews, этот шаг может сократить суммарное предложение Ryanair примерно на три миллиона кресел и существенно повлиять на удобство поездок во многие города.
Какие рейсы по Германии Ryanair сократит в 2026 году?
Ryanair объявила, что сократит 24 маршрута в Германию и из Германии для зимнего расписания 2025/2026, что означает уменьшение почти на 800 000 кресел.
Под сокращения уже попали девять аэропортов, включая Гамбург, Берлин, Кёльн, Мемминген, Франкфурт-Хан, Дрезден, Дортмунд и Лейпциг.
Ryanair объясняет решение высокими тарифами на обслуживание воздушного движения и безопасность, высокими немецкими авиационными налогами и множеством изменений в аэропортах, раскритиковав правительство за подрыв конкурентоспособности.
Ryanair также упрекнула немецкое правительство в отказе от обещаний снизить авиационные налоги, в отличие от других крупных стран ЕС.
Авиакомпания также сообщила, что намерена перенести мощности из Германии в страны с более доступными издержками, предупредив о возможных уходах и новых сокращениях, если ситуация не улучшится.
Сокращения по Испании
Ryanair также объявила о сокращении полётов в Испанию. После уменьшения предложения примерно на миллион кресел в зимнем расписании 2025 года компания сократит ещё около 1,2 млн кресел в летнем расписании 2026 года для региональной Испании.
Это включает полную остановку рейсов в Астурию, а также в Виго. Компания закроет базу в Сантьяго-де-Компостела, продолжит снижать объёмы для Сантандера и Сарагосы и урежет сообщения с Канарскими островами.
Этой зимой полностью остановлены рейсы в Тенерифе Северный. База в Хересе, закрытая в нынешнем сезоне, останется закрытой и в 2026 году. Аналогично прекращены все рейсы в Вальядолид, база Ryanair там не работает с зимы 2024 года.
Причиной сокращений стали затяжные разногласия с испанским оператором аэропортов Aena из-за резкого повышения налогов и аэропортовых сборов, а также, по утверждению Ryanair, «незаконные штрафы за багаж» со стороны испанского правительства, речь о кампании 2024 года против доплат за ручную кладь.
Какие рейсы Ryanair сократит во Франции?
Франция также, вероятно, окажется под сокращениями Ryanair в 2026 году. Уже этой зимой, в 2025-м, компания урезала 750 000 кресел и 25 направлений во Францию, прекратив все рейсы в Бержерак, Брив и Страсбург. Основная причина: рост французских налогов для авиакомпаний.
Однако спустя несколько месяцев после этого решения Ryanair в декабре сообщила, что возобновит рейсы в Бержерак летом 2026 года после переговоров с французскими властями, хотя полёты в Брив и Страсбург остаются приостановленными.
Несмотря на это, Ryanair предупредила о возможных новых отменах во Франции в 2026 году.
В Бельгии сокращения тоже
В зимнем расписании 2026/27 Ryanair уберёт 20 направлений и миллион кресел из Брюсселя и Шарлеруа.
Как и в других странах, ключевая причина — новый бельгийский авиационный налог, который удвоит сбор до 10 евро с пассажира. Кроме того, в Шарлеруа могут ввести и местные налоги.
Какие рейсы Ryanair сокращает в Португалии?
Ryanair закроет все шесть своих маршрутов в Азоры и из Азорских островов с конца марта, что коснётся около 400 000 пассажиров в год. Это составит сокращение примерно на 22 процента португальской мощности Ryanair, затронув также ключевые города, такие как Порту и Лиссабон.
Основная причина — повышение сборов за управление воздушным движением, введённых португальским оператором ANA, а также общеевропейские налоги, такие как система торговли выбросами ЕС, которая бьёт по перелётам на направления вроде Азорских островов и Мадейры, освобождая при этом более дальние маршруты.
Ситуацию усугубил и новый туристический сбор в Португалии в размере 2 евро, который, по словам Ryanair, контрпродуктивен по сравнению с практикой других стран ЕС.
Португальские операционные издержки также растут последние месяцы, а забастовки сотрудников аэропортов ещё больше осложняют ситуацию.
Сокращения рейсов в Боснии и Сербии
Летом 2026 года Ryanair также проведёт сокращения в Боснии и Сербии. Главная цель — перераспределить ресурсы в регионы с растущим летним спросом, например в Хорватию.
В частности, из Баня-Луки сократят шесть еженедельных вылетов; по направлениям в Вену, Мемминген и Баден-Баден останется по два рейса в неделю.
В Нише авиакомпания сократит два еженедельных рейса, по одному в Вену и на Мальту.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Ryanair вводит новое правило, которое ударит по многим путешественникам.