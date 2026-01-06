Популярная у жителей Латвии авиакомпания объявила о сокращении множества рейсов

Ryanair закроет все шесть своих маршрутов в Азоры и из Азорских островов с конца марта, что коснётся около 400 000 пассажиров в год. Это составит сокращение примерно на 22 процента португальской мощности Ryanair, затронув также ключевые города, такие как Порту и Лиссабон.