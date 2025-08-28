На популярном курорте бьют тревогу из-за серии смертей туристов

В тот же день двух купальщиков, боровшихся с волнами у пляжа Ката, спас прохожий, который отметил, что в момент происшествия спасателей на месте не было. Позже один из спасенных умер. Очевидцы утверждают, что на пляже не было выставлено красных флагов, предупреждающих туристов об опасных волнах. Тем временем мужчина, вытащивший людей из воды, заявил, что пострадавший, возможно, остался бы жив, если бы на пляже находились спасатели. По его словам, скорая помощь прибыла с опозданием примерно на 20 минут, что еще больше поставило под угрозу жизнь обоих мужчин.