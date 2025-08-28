На популярном курорте бьют тревогу из-за серии смертей туристов
Гибель нескольких туристов на живописном острове Пхукет в Таиланде вызвала обеспокоенность возможным отсутствием должных мер безопасности на местных пляжах в сезон муссонов.
Как пишет The Independent, всего за одну неделю на Пхукете погибло как минимум четыре человека, которых унесли сильные течения. Это побудило местные власти ввести более строгие меры безопасности.
На прошлой неделе, например, 68-летний швед, вероятно потеряв сознание, погиб на пляже Ката, пытаясь выбраться с мелководья. В то же время тело 28-летнего гражданина США было найдено на популярном пляже Патонг. Кроме того, 35-летний россиянин утонул во время ночного купания вместе со своей спутницей в районе Саку. По данным местных СМИ, когда пара вошла в море, их быстро накрыла большая волна. Россиянин оттолкнул свою 25-летнюю подругу к более безопасному месту, но сам был унесен течением.
В тот же день двух купальщиков, боровшихся с волнами у пляжа Ката, спас прохожий, который отметил, что в момент происшествия спасателей на месте не было. Позже один из спасенных умер. Очевидцы утверждают, что на пляже не было выставлено красных флагов, предупреждающих туристов об опасных волнах. Тем временем мужчина, вытащивший людей из воды, заявил, что пострадавший, возможно, остался бы жив, если бы на пляже находились спасатели. По его словам, скорая помощь прибыла с опозданием примерно на 20 минут, что еще больше поставило под угрозу жизнь обоих мужчин.
В начале этого месяца на пляже Ката утонула 10-летняя девочка из Канады — всего через день после прибытия ее семьи на Пхукет в отпуск.
Издание отмечает, что пляжи Пхукета с белым песком и бирюзовой водой продолжают привлекать иностранных туристов, несмотря на растущие опасения по поводу безопасности. Такие популярные места, как Патонг, Ката и Карон, ежегодно принимают тысячи зарубежных гостей.
Однако высокая влажность и юго-западный муссон создают непредсказуемые погодные условия для туристов в самые дождливые месяцы года в Таиланде. По словам властей, большинство случаев утопления происходят в первые пять минут, а отсутствие спасателей и задержки в проведении спасательных операций еще больше усугубляют ситуацию, сообщают местные СМИ. С учетом произошедшего, власти Таиланда начали информационные кампании в курортах и на пляжах, чтобы предотвратить новые трагедии.
Кроме того, пляжи Пхукета столкнулись с еще одной угрозой: после сильных дождей на берег выбрасывает ядовитых морских животных вида Glaucus («Голубой дракон»), которые при соприкосновении с кожей могут вызвать сильную боль, ожоги и сыпь. Таиландские службы здравоохранения и морского надзора выпустили предупреждения, призывая купальщиков держаться подальше от этих животных, носить защитную одежду и использовать уксус в случае укуса.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что туристам запретили заходить в воду на протяжении всего десятикилометрового участка Коста-Бланки в Испании из-за редких морских существ, способных убить человека.