"Не могу ни забыть, ни простить": латвийцы делятся воспоминаниями об ужасном домашнем насилии, пережитом в детстве

«Я не могу написать все, что пережила, но шрам на колене постоянно напоминает, как мать в алкогольном угаре швырнула меня через комнату и зверски избила просто ни за что, пока один из мужиков из компании пьяниц, что сидели на кухне, не зашел и не сказал ей прекратить. Мне было 4 года, сейчас 44. Я не могу даже допустить мысли родить детей, потому что все это слишком глубоко. На кладбище езжу раз в год. Стараюсь работать над собой, но эти эпизоды так и не исчезают».