Били ремнем и кулаком, давили и унижали: в Курземе из семьи изъяли шестерых детей

В Курземе завершено расследование дела о многолетнем насилии над шестью детьми. Родители обвиняются в жестоком обращении, включая побои и психологическое давление. Материалы переданы в прокуратуру, дети находятся в безопасности.

Государственная полиция в Курземе завершила расследование уголовного дела, по которому родители подозреваются в жестоком и насильственном обращении с шестью несовершеннолетними и малолетними детьми. Как сообщила специалист Госполиции по общественным отношениям Мадара Шершнёва, в конце прошлого года в Госполицию поступила информация о том, что в некой семье дети, возможно, страдают от физического насилия.

Следствие установило, что в семье все шестеро детей пары на протяжении нескольких лет подвергались физическому и эмоциональному насилию, отмечает полиция. Следователи выяснили, что были случаи, когда ребенок получал удары ремнем от отца, а также удары кулаком по солнечному сплетению, после чего в течение недели у ребенка было затруднено дыхание. Детей били ремнем по рукам, ногам, ягодицам, бедрам, в результате избиения оставались синяки и дети не могли ходить. На детей кричали, обзывали их, унижали грубыми словами.

Кроме того, в присутствии детей взрослые употребляли алкоголь, при этом дети не только сами подвергались физическому насилию, но и видели, как отец бьет мать. Перечислены лишь некоторые из эпизодов, которые дети переживали на протяжении нескольких лет со стороны обоих родителей, все это время параллельно осуществлялось и эмоциональное насилие - крики, ссоры в присутствии детей, громкое прослушивание музыки, в результате чего нарушался ночной отдых детей, подчеркивает полиция.

Дети сейчас находятся в безопасной среде, а родителям в качестве меры пресечения установлен запрет на приближение к детям, сообщила Шершнёва. Расследование в отношении обоих родителей завершено, материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Согласно уголовному закону, за жестокое или насильственное обращение с несовершеннолетним или малолетним, если этим несовершеннолетнему или малолетнему причинены физические или психические страдания и если они причинены лицами, от которых потерпевший материально или иным образом зависит, самым суровым наказанием является лишение свободы на срок до пяти лет. Меру наказания определит суд.

