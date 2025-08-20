Били ремнем и кулаком, давили и унижали: в Курземе из семьи изъяли шестерых детей

Следствие установило, что в семье все шестеро детей пары на протяжении нескольких лет подвергались физическому и эмоциональному насилию, отмечает полиция. Следователи выяснили, что были случаи, когда ребенок получал удары ремнем от отца, а также удары кулаком по солнечному сплетению, после чего в течение недели у ребенка было затруднено дыхание. Детей били ремнем по рукам, ногам, ягодицам, бедрам, в результате избиения оставались синяки и дети не могли ходить. На детей кричали, обзывали их, унижали грубыми словами.