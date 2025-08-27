Мэр Риги о "рейдах Ратниекса": борьба с миграцией в столице не должна ущемлять права человека

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс намерен строго следить за тем, насколько целесообразным будет участие полиции Рижского самоуправления в рейдах против нелегальных иммигрантов в столице, заявил Клейнбергс в интервью программе телеканала ТВ3 "900 секунд". Мэр Риги повторил, что первоочередная задача муниципальной полиции в столице - обеспечение порядка и безопасности движения на улицах, особенно с началом нового учебного года. Она может вместе с другими службами участвовать в различных рейдах, в том числе по борьбе с нелегальной иммиграцией, но это точно не может происходить за счет прав человека, добавил политик.