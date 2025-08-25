Государство дает 35 евро, а расходы составляют 106 евро - обеспечение учебниками в школах Латвии по-прежнему вызывает вопросы

«Обеспечение учебными пособиями в латвийских школах уже много лет является недостаточным, и, к сожалению, этот год не стал исключением. В Тукумской государственной гимназии имени Райниса в этом календарном году мы получили только государственную целевую дотацию — 35 евро на одного ученика. Финансовой поддержки со стороны самоуправления на покупку учебных материалов в этом году не было, она выделена только на IT-услуги. Эта сумма явно слишком мала, чтобы обеспечить все необходимое для качественного учебного процесса. Если для первоклассников мы хотим приобрести учебники и рабочие тетради по математике, латышскому языку и естествознанию, расходы на одного ребенка составляют 106 евро. Это более чем в три раза превышает нынешнее государственное финансирование», — говорит директор Тукумской государственной гимназии имени Райниса Сигита Кула.