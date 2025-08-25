Государство дает 35 евро, а расходы составляют 106 евро - обеспечение учебниками в школах Латвии по-прежнему вызывает вопросы
В этом году государство дополнительно выделило 5,5 миллиона евро на закупку учебных пособий для школ, однако этого недостаточно.
На выделенные средства могут претендовать все виды школ: общеобразовательные, специальные, профессиональные, а также дошкольные учреждения, где проходят обучение дети пяти и шести лет. Однако директора школ отмечают, что это лишь "пластырь", а необходима долгосрочная стратегия финансирования учебных материалов, так как содержание и подход к обучению изменились, и в школах нужно внедрять пособия, основанные на компетентностном подходе.
Согласно опросу, проведенному издательством Skolas Vārds среди директоров школ, почти все респонденты указывают, что выделенные государством 35–38 евро на одного ученика для учебных пособий являются недостаточными. Особенно остро нехватка ощущается в начальной школе, где крайне нужны рабочие тетради, а также в рамках предметов с большим количеством учебных часов.
«Выделенного в этом году финансирования на покупку учебных материалов, к сожалению, оказалось совершенно недостаточно. Государственные средства используются для учебников и подписки на цифровые ресурсы, тогда как финансирование со стороны самоуправления предназначено для рабочих тетрадей и других материалов. Но с учетом стремительного роста цен, особенно на рабочие тетради, школа не может обеспечить все необходимые материалы. Мы выбираем обеспечивать рабочими тетрадями по латышскому языку и математике в начальной школе, а в других классах — также по иностранным языкам. Не можем позволить себе тетради по музыке, естествознанию и другим предметам», — рассказывает директор Цесисской 1-й основной школы Антра Авена.
В свою очередь директор Рижской Тейкской средней школы Гуна Пудуле отмечает: «По крайней мере на переходный период, пока будут подготовлены книги, соответствующие новому стандарту, должно быть больше финансирования как со стороны государства, так и со стороны самоуправления. Очень хотелось бы, чтобы МОН и VIAA думали стратегически и системно на десятилетия вперед. Понятно, что в процессе кое-что пришлось бы корректировать, но должна быть долгосрочная стратегия. Сейчас я этого не ощущаю. Есть проектные деньги, но никто не знает, что будет, когда проекты закончатся. Образование не должно строиться на проектах, накладывая пластырь за пластырем на "прорехи", оно должно финансироваться государством — с долгосрочным видением и планом».
«Обеспечение учебными пособиями в латвийских школах уже много лет является недостаточным, и, к сожалению, этот год не стал исключением. В Тукумской государственной гимназии имени Райниса в этом календарном году мы получили только государственную целевую дотацию — 35 евро на одного ученика. Финансовой поддержки со стороны самоуправления на покупку учебных материалов в этом году не было, она выделена только на IT-услуги. Эта сумма явно слишком мала, чтобы обеспечить все необходимое для качественного учебного процесса. Если для первоклассников мы хотим приобрести учебники и рабочие тетради по математике, латышскому языку и естествознанию, расходы на одного ребенка составляют 106 евро. Это более чем в три раза превышает нынешнее государственное финансирование», — говорит директор Тукумской государственной гимназии имени Райниса Сигита Кула.
Говоря об освоении дополнительно выделенных средств, следует учитывать, что они должны быть использованы до 31 августа 2026 года. Чтобы школы могли получить деньги на закупку учебных пособий, их учредителям, в основном самоуправлениям, необходимо подписать договор о сотрудничестве с VIAA. После подписания договора учредитель информирует школу, что она может подготовить список необходимых учебников и рабочих тетрадей. В августе такие договоры подписали только 18 самоуправлений — менее половины.
