Осенью пенсии вырастут, но кто это заметит? Минблаг признает - еда и жилье "съедят" прибавку

Организации пенсионеров в целом положительно оценили размеры предстоящей индексации. Однако те, у кого небольшой трудовой стаж, могут быть не особенно довольны. «У нас есть и такие люди в Латвии, которые, выходя на пенсию в 65 лет, не могут подтвердить 20 лет трудового стажа. К сожалению, такие случаи есть, и мне часто звонят с очень негативным настроем. Я думаю, что нам всем вместе нужно объяснять молодежи: годы пролетают очень быстро», — подчеркнула Айя Барча, руководитель Латвийской федерации пенсионеров.