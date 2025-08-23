Осенью пенсии вырастут, но кто это заметит? Минблаг признает - еда и жилье "съедят" прибавку
Вчера были объявлены размеры ежегодной индексации пенсий. Большинство латвийских пенсионеров могут ожидать прибавку в пределах от 6 до 8 процентов. В то же время в Министерстве благосостояния признают, что индексация не сможет полностью компенсировать рост стоимости жизни.
Чтобы пенсии соответствовали экономической ситуации в стране, их индексируют каждую осень. Степень индексации рассчитывается в августе. Формула сложная, но в основе учитываются два фактора — как изменялись зарплаты в экономике и что происходило с ценами. Вчера Министерство благосостояния объявило, на какую прибавку осенью могут рассчитывать пенсионеры в зависимости от их трудового стажа и размера пенсии, сообщают TV3 Ziņas.
В этом году в полном объеме будут проиндексированы пенсии до 1488 евро, что охватывает около 98% пенсионеров. Если пенсия выше, то индексация применяется только к части до полутора тысяч евро. Этот порог в этом году значительно выше, чем в предыдущие годы - такое решение Сейм принял в прошлом году.
Немного увеличится и еще одна часть расчетов — доплаты за стаж до 31 декабря 1995 года. В министерстве признают, что общая формула не самая простая для понимания.
«Мы не получали от организаций пенсионеров особых возражений или предложений по поводу того, как пересматриваются пенсии. Конечно, всегда хотелось бы, чтобы индекс был выше, но говорить о том, что сама система слишком сложная, — это отдельный вопрос для дискуссии», — отметили в министерстве.
В зависимости от трудового стажа прибавка составит от 6 до почти 8 процентов. Например, при пенсии в 600 евро, что близко к среднему уровню по стране, повышение ожидается примерно на 40–50 евро.
При этом в Министерстве благосостояния признают, что индексация не сможет полностью покрыть рост расходов на жизнь за прошедший год. Пенсионеров больше всего затрагивает не общая инфляция, которая включена в расчет, а именно рост цен на продукты питания и жилищные расходы, составляющие у многих 40–60% от общих затрат.
«Мы рассчитываем индекс исходя из инфляции, роста потребительских цен. Но придя в магазин, действительно видно, что рост цен выше, чем компенсирует индексация. Вчера нам представили данные SKDS: главная потребность, которую называют пенсионеры, — это снижение цен на продукты питания», — сказал министр благосостояния Рейнис Узулниекс.
Организации пенсионеров в целом положительно оценили размеры предстоящей индексации. Однако те, у кого небольшой трудовой стаж, могут быть не особенно довольны. «У нас есть и такие люди в Латвии, которые, выходя на пенсию в 65 лет, не могут подтвердить 20 лет трудового стажа. К сожалению, такие случаи есть, и мне часто звонят с очень негативным настроем. Я думаю, что нам всем вместе нужно объяснять молодежи: годы пролетают очень быстро», — подчеркнула Айя Барча, руководитель Латвийской федерации пенсионеров.
Одновременно объединения пенсионеров призывают обратить внимание на так называемую базовую пенсию. Министр благосостояния обещает в рамках обсуждения бюджета предложить как минимум программу дополнительных доплат за стаж для пенсионеров старше 85 лет. Таких в Латвии 57 тысяч, и первый шаг, хоть и относительно небольшой, потребует почти 13 миллионов евро.