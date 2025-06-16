Популярную у латвийских туристов европейскую страну скоро накроет невероятная жара

Севилья, расположенная в Андалусии на юго-западе Пиренейского полуострова, летом обычно испытывает экстремально жаркую погоду. По данным NOAA, в июле средняя максимальная температура составляет 36°C, при этом осадки практически отсутствуют. Согласно последним данным WXCHARTS.COM, в четверг, 19 июня, температура в Севилье может достигнуть 43°C. В остальной Испании тоже будет крайне горячо. Лишь в немногих районах страны прогнозируются температуры ниже 30°C. Популярные туристические направления, такие как Барселона и Валенсия, ожидает жара на уровне 33°C и 32°C соответственно. Однако в юго-западной части страны, ближе к Португалии, температура может быть еще выше — местами свыше 38–40°C.