Популярную у латвийских туристов европейскую страну скоро накроет невероятная жара
Испанский город может попасть под удар палящей жары с температурами до 40°C уже через несколько дней. В других местах страны, пользующейся большой популярностью у жителей Латвии, тоже ожидаются экстремальные температуры.
Севилья, расположенная в Андалусии на юго-западе Пиренейского полуострова, летом обычно испытывает экстремально жаркую погоду. По данным NOAA, в июле средняя максимальная температура составляет 36°C, при этом осадки практически отсутствуют. Согласно последним данным WXCHARTS.COM, в четверг, 19 июня, температура в Севилье может достигнуть 43°C. В остальной Испании тоже будет крайне горячо. Лишь в немногих районах страны прогнозируются температуры ниже 30°C. Популярные туристические направления, такие как Барселона и Валенсия, ожидает жара на уровне 33°C и 32°C соответственно. Однако в юго-западной части страны, ближе к Португалии, температура может быть еще выше — местами свыше 38–40°C.
Прогнозы указывают на приближение “исключительно теплой воздушной массы”, которая начнет воздействовать на часть Испании уже с сегодняшнего дня. «Мы ожидаем температуры до 43°C на этой неделе. Хотя июнь — первый месяц лета и жара в большинстве районов Пиренейского полуострова вполне обычна, такие значения для июня — аномалия. Особенно необычно, когда температура в центральной части страны достигает 40°C», - говорят испанские метеорологи.
В связи с этим жителям и туристам следует обращать внимание на предупреждения, публикуемые Государственным метеорологическим агентством Испании (AEMET). Ожидается, что на побережье Кантабрии жара будет менее ощутимой благодаря морскому бризу. Например, в Сан-Себастьяне в среду и четверг максимальная температура составит около 24–25°C.
На ближайшие три дня агентство AEMET выпустило целый ряд предупреждений. В частности, в регионе Кампинья-Севильяна температура уже завтра может достичь 40°C. Здесь установлен уровень опасности "высокий риск". Такие же предупреждения действуют в шести зонах в юго-западной части страны, включая Севилью, а также в некоторых южных прибрежных регионах — в связи с возможными дождями и грозами.
Кроме того, предупреждения уровня “риск” объявлены на обширной территории страны. AEMET регулярно обновляет свои рекомендации, и путешественникам настоятельно рекомендуется проверять официальную информацию на сайте ведомства перед поездками. В Португалии также прогнозируются температуры выше 40°C — что является крайне необычным для этого времени года.
Погода во многих местах планеты становится все теплее. Ученые уже назвали первую страну мира, которая станет необитаемой из-за "адской жары".