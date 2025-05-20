Ученые назвали первую страну мира, которая станет необитаемой из-за "адской жары"

Как пишет ECONews, предупреждение базируется на результатах исследований, которые указывают на угрозу катастрофического роста температур в тропических регионах. Еще в 2020 году в журнале Science Advances появилось исследование, которое проанализировало частоту экстремальной жары между 1979 и 2017 годами. Ученые обнаружили, что количество таких явлений утроилось, а в условиях высокой влажности и температуры выше 35°C человеческий организм не может охлаждаться из-за потоотделения, что создает прямую угрозу жизни.