Ученые предупреждают: этим летом Европу может накрыть аномальная жара

Исследователи Общества Макса Планка отмечают, что ожидание экстремального лета имеет важное значение не только для подготовки систем здравоохранения, но и для предотвращения крупных потерь в инфраструктуре и сельском хозяйстве. Обычно такое интенсивное лето случается раз в десятилетие, но изменение климата может изменить это правило.