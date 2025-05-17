Ученые предупреждают: этим летом Европу может накрыть аномальная жара
Согласно исследованию, проведенному Институтом метеорологии Общества Макса Планка в Германии, имеются явные признаки приближения необычайно жаркого летнего сезона.
Как сообщает Point, эта информация основана на прогнозах, разработанных с использованием компьютерных климатических моделей. Это явление находит объяснение в термической эволюции Северной Атлантики. Обычно волнам тепла в Европе предшествует медленная фаза накопления тепла в этом районе океана, процесс, который длится около трех лет. Именно эта долгосрочная тенденция дает исследователям возможность прогнозировать потенциально экстремальные летние явления.
Группа экспертов из Гамбургского университета использовала климатическую модель, разработанную MPI-M, для анализа поведения погоды в Европе в период с 1962 по 2022 год. Среди выполненных симуляций были сценарии, прослеживающие связь между потеплением Северной Атлантики и наступлением жаркого лета на континенте.
Результаты, недавно опубликованные в престижном журнале Geophysical Research Letters, свидетельствуют о том, что подобное накопление тепловой энергии уже происходит в Атлантике, что, по мнению авторов, увеличивает вероятность того, что лето этого года в Европе будет особенно теплым.
Исследователи Общества Макса Планка отмечают, что ожидание экстремального лета имеет важное значение не только для подготовки систем здравоохранения, но и для предотвращения крупных потерь в инфраструктуре и сельском хозяйстве. Обычно такое интенсивное лето случается раз в десятилетие, но изменение климата может изменить это правило.
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