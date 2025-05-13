"Погодная аномалия очень велика - может быть и +30, и +37". Какое лето ждет латвийцев?
Май 2025 года в Латвии выдался на редкость холодным — дневные температуры с трудом поднимаются выше +10°C, а ночные заморозки до -5°C стали поводом для тревоги среди жителей. В социальных сетях и на кухнях обсуждают, не станет ли такое начало весны предвестником холодного и дождливого лета. Однако, по словам редактора прогноза погоды телеканала TV3 Мартина Бергштейна, поводов для паники нет.
Как пояснил синоптик в своих соцсетях, в анимации геопотенциала (которая хорошо коррелирует с температурой воздуха) видно: в течение ближайших 10 дней над Латвией будет продолжаться приток холодного арктического воздуха. Это означает, что погода останется прохладной: северный ветер принесет дневные температуры всего +7°C…+12°C. Лишь в редкие дни воздух может прогреться до +16°C. К концу недели, несмотря на облачность и дожди, ночные заморозки прекратятся.
Бергштейн отмечает, что затяжной холод в мае — не такая уж редкость. Например, 9 мая прошлого года в восточной части страны были зафиксированы морозы до -7°C, после чего началась волна жары. В 1953 году температура в Зосены опускалась до –10,5°C, но летом того года установилась по-настоящему теплая погода. "Самая низкая температура воздуха в этом мае пока зафиксирована в Даугавпилсе — утром 9 мая было –4,8°C. Холодный период затянулся, но температурных рекордов лишь несколько, ведь в истории у нас немало случаев, когда в мае было еще холоднее, и даже выпадал снег толщиной в несколько сантиметров. Но это не повод списывать грядущее лето", - уверяет Мартин.
По его словам, долгосрочные прогнозы показывают, что предстоящее лето как в нашем регионе, так и в большей части Европы, ожидается даже значительно теплее климатической нормы. "И в сегодняшнем обновлении прогноза погодная аномалия очень велика, но сигнал остается переменчивым - за ним нужно следить. Сейчас нельзя сказать, какими будут максимальные температуры предстоящего лета. Это может быть и +30°C, и +37°C. Возможно, такая температура будет всего один день, а может — целую неделю подряд. В долгосрочных прогнозах это невозможно увидеть, потому что они попросту для этого не предназначены", - пояснил Мартин Бергштейн.
🥶 "Tiešais reiss no Arktikas"...— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) May 12, 2025
📉 Animācijā ģeopotenciāle (labi korelē ar gaisa temperatūru). 🟦 un 🟩 toņi - auksts gaiss. Kā redzams, nākamo 10 dienu laikā sagaidāma nepārtraukta, auksta gaisa noplūde no Arktikas uz mūsu reģionu.
🌧 To labi izjutīsim gan šonedēļ, gan arī… pic.twitter.com/gnTp5FGVz8