"Погодная аномалия очень велика - может быть и +30, и +37". Какое лето ждет латвийцев?

Бергштейн отмечает, что затяжной холод в мае — не такая уж редкость. Например, 9 мая прошлого года в восточной части страны были зафиксированы морозы до -7°C, после чего началась волна жары. В 1953 году температура в Зосены опускалась до –10,5°C, но летом того года установилась по-настоящему теплая погода. "Самая низкая температура воздуха в этом мае пока зафиксирована в Даугавпилсе — утром 9 мая было –4,8°C. Холодный период затянулся, но температурных рекордов лишь несколько, ведь в истории у нас немало случаев, когда в мае было еще холоднее, и даже выпадал снег толщиной в несколько сантиметров. Но это не повод списывать грядущее лето", - уверяет Мартин.