"Выпущен, абсолютно все средства связи конфискованы": Алексей Росликов сделал заявление после задержания
Служба государственной безопасности (СГБ), задержавшая сегодня лидера партии "За стабильность" Алексея Росликова, заявила, что к политику применена мера пресечения, не связанная с заключением под стражу. Сам Алексей Росликов уже записал видео для своих сторонников, в котором рассказал детали задержания.
По словам Росликова, спецслужбы провели обыск "почти везде, где только можно было вообще хоть что-то обыскать", при этом приехали специально, когда его дети были дома, "чтобы эмоционально было максимально болезненно". Как и сообщалось ранее, ему вменяют две статьи: сотрудничество с Россией и разжигание межнациональной розни.
В конце видео Росликов заявил, что "на сегодняшний момент все нормально - выпущен, абсолютно все средства связи конфискованы", поэтому выходить на связь политик будет реже.
В понедельник Служба государственной безопасности (СГБ) задержала лидера партии "За стабильность" Алексея Росликова, подтвердила член партии, депутат Сейма Светлана Чулкова.
Ранее на видео, опубликованном на страницах Росликова в соцсетях, Чулкова рассказала, что политик был задержан сегодня утром, позже уточнив, что Росликов вместе с адвокатом находится в СГБ. В СГБ агентству LETA сообщили, что сегодня проведены процессуальные действия на четырех связанных с Росликовым объектах, а он сам допрошен.
К Росликову применен статус подозреваемого и применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
От более подробных комментариев в СГБ воздержались, однако по мере расследования уголовного процесса будет предоставлена дополнительная информация.
Ранее в соцсетях Росликов говорил, что готов к тому, что он готов давать объяснения и отвечать за свои слова и действия и ждет, что его пригласят в СГБ. Кроме того, он добавил, что "никуда убегать не собирается".
Как сообщалось, СГБ начала уголовный процесс против Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти. Уголовный процесс был начат в связи с высказываниями Росликова на заседании Сейма 5 июня и другими его действиями в последнее время.