"Выпущен, абсолютно все средства связи конфискованы": Алексей Росликов сделал заявление после задержания

По словам Росликова, спецслужбы провели обыск "почти везде, где только можно было вообще хоть что-то обыскать", при этом приехали специально, когда его дети были дома, "чтобы эмоционально было максимально болезненно". Как и сообщалось ранее, ему вменяют две статьи: сотрудничество с Россией и разжигание межнациональной розни.