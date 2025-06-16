Однопартийцы Алексея Росликова сообщают о его задержании - он находится у спецслужб
В понедельник был задержан лидер партии "За стабильность" Алексей Росликов, об этом в социальных сетях сообщила член партии и депутат Сейма Светлана Чулкова.
Первоначально в размещенном на страницах партии в соцсетях видео она рассказала, что Алексей Росликов был задержан сегодня утром, не уточнив ни кем именно, ни по какому делу это произошло. Позже Чулкова указала, что Росликов в настоящее время находится в Службе государственной безопасности (VDD) вместе со своим адвокатом. В каком суде может рассматриваться вопрос о мере пресечения в отношении Росликова, она на данный момент не знает.
На прошлой неделе агентство LETA сообщало, что VDD начала уголовный процесс против бывшего депутата Сейма и будущего депутата Рижской думы Алексея Росликова по подозрению в содействии государству-агрессору России в деятельности, направленной против Латвии, а также в разжигании национальной розни и вражды, сообщил агентству VDD.
Уголовный процесс начат после анализа заявлений Росликова, сделанных на заседании Сейма 5 июня, а также других его недавних действий.
VDD напомнила, что ранее неоднократно проводила с лидером партии "За стабильность!" профилактические беседы, предупреждая об уголовной ответственности в случае совершения преступных деяний. Более подробных комментариев в службе не дали.
Как сообщалось, 5 июня Росликов был выдворен из зала заседаний парламента. Выступая в дебатах о декларации "Об устранении последствий русификации" Росликов с трибуны Сейма говорил по-русски, что является нарушением регламента парламента. В повышенных тонах депутат заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами, и задал риторический вопрос, что еще будет придумано для русскоязычных - отдельные "закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?". Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, и без них страна развиваться не сможет. В конце обращения Росликов по-русски заявил: "Русский язык - наш язык!", после чего было принято решение отстранить его от участия в заседании и выдворить из зала.
В связи с высказываниями Росликова Центр государственного языка решил возбудить против него административное дело, а Государственная полиция рассмотрит его действия на основе заявления ряда депутатов.