Опрос показал, что продолжающие трудиться латвийские пенсионеры недовольны своей работой

На вопрос о доходах лишь 5% респондентов ответили, что полностью ими довольны, а каждый третий — скорее доволен. В то же время 38% заявили, что недовольны своим уровнем дохода. Как и в случае с удовлетворенностью работой, более позитивно оценивают свой доход те, кто зарабатывает от 1000 евро в месяц и имеет квалификацию или высшее образование.