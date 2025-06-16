Опрос показал, что продолжающие трудиться латвийские пенсионеры недовольны своей работой
Согласно исследованию, проведенному Финансовым институтом Swedbank, 54% жителей Латвии заявили, что удовлетворены своей работой. В то же время наибольшую неудовлетворенность трудовой занятостью в целом выражают пенсионеры, студенты и люди с низким доходом.
Данные опроса показывают, что жители в возрасте от 30 до 49 лет в целом положительно оценивают рынок труда. В то же время наименее удовлетворены — люди предпенсионного и пенсионного возраста (от 60 до 74 лет), а также молодежь от 18 до 29 лет.
Кроме того, если 59% людей с высшим образованием довольны своей работой, то среди респондентов с только базовым образованием таких всего 33%. Особенно удовлетворены своей работой те, кто занимает руководящие должности (71%), а также квалифицированные специалисты и самозанятые (68%). Наименее довольны — работники с доходом до 550 евро в месяц, пенсионеры, студенты и неквалифицированные рабочие.
«Данные о рынке труда показывают, что за кажущейся удовлетворенностью скрываются серьезные вызовы — уровень безработицы в Латвии вырос до 7,3%, безработица среди молодежи остается высокой, а различия между регионами и отраслями — выраженными. С одной стороны, очевидна необходимость стратегических реформ, о чем говорят как местные, так и международные эксперты. Но с другой стороны, определенная ответственность за развитие карьеры лежит на самих людях. Исследование ясно показывает, что лучшее образование, наличие квалификации и постоянное развитие навыков значительно повышают удовлетворенность работой», — комментируют эксперты.
На вопрос о доходах лишь 5% респондентов ответили, что полностью ими довольны, а каждый третий — скорее доволен. В то же время 38% заявили, что недовольны своим уровнем дохода. Как и в случае с удовлетворенностью работой, более позитивно оценивают свой доход те, кто зарабатывает от 1000 евро в месяц и имеет квалификацию или высшее образование.
Хотя уровень удовлетворенности работой относительно высок, только 25% опрошенных положительно оценивают возможности найти подходящую работу на латвийском рынке труда. Это негативно влияет на общее восприятие карьерных перспектив, возможность реализовать свои профессиональные навыки и получать за это соответствующую оплату. Наиболее пессимистично рынок труда воспринимают жители старше 50 лет, тогда как наиболее позитивно — люди в возрасте от 30 до 49 лет.
Другой опрос общественного мнения показал, что каждый четвертый (26%) латвиец не удовлетворен своим рабочим местом, столько же – удовлетворены, а оставшиеся 48% испытывают смешанные чувства.