Может ли судебный исполнитель "забрать" детские пособия?
Сколько судебный исполнитель может удерживать из зарплаты? Можно ли взыскивать долги также из социальных пособий и алиментов, выплачиваемых детям?
Совет присяжных судебных исполнителей Латвии (LZTI) призывает каждого, кто столкнулся с взысканием долгов, прежде всего зайти на сайт совета www.lzti.lv, где доступно «Руководство по правам должника». В нем, среди прочего, имеется информация об удержаниях из заработной платы должника и приравненных к ней выплат — их порядке и размерах.
Также приведены примеры, как рассчитать сохраняемую должнику сумму денег, если на его иждивении зарегистрированы несовершеннолетние дети. При расчете размера удержаний следует учитывать, что минимальная месячная заработная плата при нормальном рабочем времени с 1 января 2026 года составляет 780 евро.
В руководстве доступна и другая полезная информация, например, о правах и обязанностях должника при принудительном исполнении решения, о денежных суммах, на которые не может быть обращено взыскание, и др.
Из социальных пособий удерживать деньги нельзя, из пособия по материнству — можно
Денежные суммы, на которые не может быть обращено взыскание, определены в статье 596 Закона о гражданском процессе. В отношении пособий в этой статье указано, что взыскание не обращается на государственные социальные пособия и пособия социальной помощи (Закон о государственных социальных пособиях и Закон о социальных услугах и социальной помощи).
В свою очередь, согласно закону «О страховании по материнству и болезни», например, на пособие по материнству или родительское пособие взыскание может быть обращено с соблюдением порядка, установленного статьей 594 Закона о гражданском процессе.
Судебного исполнителя обязательно нужно информировать обо всех своих доходах
Представитель LZTI поясняет: «При начале нового исполнительного производства судебный исполнитель направляет должнику уведомление о необходимости исполнить решение. В этом уведомлении лицо информируется о начале дела, о присяжном судебном исполнителе, осуществляющем принудительное исполнение, и об исполняемом решении.
Одновременно с этим уведомлением должника призывают незамедлительно информировать судебного исполнителя о своих доходах (алименты, пособия и другие выплаты), на которые не может быть обращено взыскание, и указать кредитное учреждение, в котором должник желает, чтобы ему были сохранены предусмотренные Законом о гражданском процессе неарестовываемые денежные средства в размере одной минимальной месячной заработной платы (или, если взыскивается задолженность по алиментам, — в размере половины одной минимальной месячной заработной платы).
Для должника важно откликнуться на это уведомление и предоставить указанную судебным исполнителем информацию, чтобы можно было обеспечить сохранение всех денежных сумм, которые он вправе получать».
Всегда ли можно договориться с судебным исполнителем?
Разумеется, каждому должнику может быть выгодно заключить соглашение с присяжным судебным исполнителем о выплате определенной суммы ежемесячно. В таком случае счет должника также не будет заблокирован. Однако обязаны ли все судебные исполнители заключать такое соглашение?
Представитель LZTI поясняет: «Что касается заключения соглашения с судебным исполнителем о ежемесячных выплатах для погашения долга и расходов по исполнению решения, укажем, что, во-первых, должник должен понимать — такое соглашение на практике означает письменное обязательство должника осуществлять указанные платежи.
Такое обязательство должника заслуживает одобрения, однако судебный исполнитель, прежде чем согласиться на такое предложение, оценивает обстоятельства конкретного исполнительного производства, в том числе вид и размер долга, мнение взыскателя, если оно доступно, а также предполагаемую эффективность применения мер принудительного исполнения в долгосрочной перспективе.
Иными словами, судебный исполнитель оценивает, соразмерна ли сумма, которую должник обязуется выплачивать ежемесячно, размеру взыскиваемого долга и расходов по исполнению решения. Например, если сумма долга составляет 10 000 евро, а должник обязуется платить по 10 евро в месяц, судебный исполнитель, скорее всего, не согласится на такое соглашение, поскольку взыскание долга будет чрезмерно длительным и неэффективным по сравнению с применением мер принудительного исполнения.
В любом случае, при рассмотрении просьбы должника о погашении долга частями необходимо учитывать право взыскателя в разумный срок получить сумму, которая ему причитается в соответствии с исполняемым решением».