Может ли судебный исполнитель "забрать" детские пособия?

Одновременно с этим уведомлением должника призывают незамедлительно информировать судебного исполнителя о своих доходах (алименты, пособия и другие выплаты), на которые не может быть обращено взыскание, и указать кредитное учреждение, в котором должник желает, чтобы ему были сохранены предусмотренные Законом о гражданском процессе неарестовываемые денежные средства в размере одной минимальной месячной заработной платы (или, если взыскивается задолженность по алиментам, — в размере половины одной минимальной месячной заработной платы).