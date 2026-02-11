В пятницу ожидается сильный снегопад, во многих местах выпадет от 10 до 20 см снега
В конце недели Латвию накроют сильные снегопады и метели: в пятницу усилится ветер, а обширная зона осадков принесет до 20 сантиметров снега и гололёд, осложнив движение на дорогах.
Вечером в среду и в ночь на четверг продолжительный снегопад ожидается в Селии и Латгале, а днем в четверг существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха на юге Латгале повысится до нулевой отметки.
В пятницу усилится восточный и северо-восточный ветер. С юго-запада страну пересечет обширная зона осадков, и до субботы во многих местах выпадет 10-20 сантиметров снега. Местами, главным образом на юго-востоке Латвии, ожидаются также дождь и гололед.
По прогнозам, порывы ветра в пятницу усилятся до 10-15 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива - до 20 метров в секунду. Во второй половине дня в пятницу многие сельские дороги из-за метели могут стать непроезжими. В субботу ветер начнет стихать.
Кратковременная оттепель затронет лишь юго-восточную часть страны. В воскресенье станет холоднее, и в ночь на понедельник температура воздуха местами может вновь опуститься ниже -25 градусов. На следующей неделе возможны колебания температуры воздуха и осадки.