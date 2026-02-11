В пятницу ожидается сильный снегопад, во многих местах выпадет от 10 до 20 см снега

По прогнозам, порывы ветра в пятницу усилятся до 10-15 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива - до 20 метров в секунду. Во второй половине дня в пятницу многие сельские дороги из-за метели могут стать непроезжими. В субботу ветер начнет стихать.