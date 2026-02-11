Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В Латвии ожидается пасмурная и снежная среда
В среду в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, в течение дня во многих регионах пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики.
Больше снега выпадет вечером на юге страны. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит -4...-9 градусов, местами на юге страны столбики термометров поднимутся до -1 градуса.
В Риге будет облачно, вечером ожидается снег. Температура воздуха в столице повысится до -5 градусов.