В Латвии ожидается пасмурная и снежная среда
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В Латвии ожидается пасмурная и снежная среда

Отдел новостей

LETA

В среду в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, в течение дня во многих регионах пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Больше снега выпадет вечером на юге страны. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит -4...-9 градусов, местами на юге страны столбики термометров поднимутся до -1 градуса.

В Риге будет облачно, вечером ожидается снег. Температура воздуха в столице повысится до -5 градусов.

Темы

Прогноз погодыСнег

Другие сейчас читают