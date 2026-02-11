Дорожает - плохо, дешевеет - странно! Падение цены на популярный продукт латвийцы воспринимают с подозрением

При этом в обсуждениях появляется и рациональное объяснение происходящего. Люди ссылаются на публикации в СМИ, согласно которым в Европе и мире наблюдается перепроизводство молочной продукции. Запасы масла и других промышленных молочных продуктов достигли значительных объемов, что и вынуждают производителей и торговцев выбрасывать товар на рынок по сниженным ценам. Экономические причины, однако, не снимают общего ощущения недоверия. Многие комментаторы отмечают, что в Латвии люди привыкли: если цена падает, значит что-то не так. Высокие наценки, нестабильное качество и прошлый опыт делают покупателей подозрительными даже тогда, когда объективно есть повод радоваться.