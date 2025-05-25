"Не нравится, но терплю": 35% латвийцев не рекомендовали бы своего работодателя

Примечательно, что в данный момент среди латвийцев большинство ощущает свою недооцененность: 31% в большой мере, а 42% в некоторой степени – итого 73% латвийцев. И хотя это очень широкое понятие, включающее в себя и личную сферу, работодателям однозначно есть над чем работать в профессиональной среде. «В целом, все это тревожные тенденции. Слишком много людей – 3/4 - не испытывают удовлетворения от работы и не рекомендуют свое рабочее место. Это говорит о том, что в Латвии не очень здоровая профессиональная среда, и в долгосрочной перспективе сотрудники испытывают стресс и подавленность», - комментирует руководитель Venipak Latvija, отмечая, что необходимо стимулировать открытую культуру и работать над удовлетворенностью сотрудников.