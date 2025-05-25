"Не нравится, но терплю": 35% латвийцев не рекомендовали бы своего работодателя
Опрос общественного мнения показал, что каждый четвертый (26%) латвиец не удовлетворен своим рабочим местом, столько же – удовлетворены, а оставшиеся 48% испытывают смешанные чувства.
«Это серьезная проблема для компаний, - отмечает Санита Берзиня, руководитель Venipak Latvija. - Поскольку пассивные и неудовлетворенные сотрудники, необсуждающие с руководством, как можно улучшить рабочую среду, распространяют депрессивные настроения в коллективе и частенько выполняют работу "для галочки". Все это влияет на качество услуг и развитие бизнеса».
Исследование подтверждает эту точку зрения: 35% работников в Латвии являются так называемым «недоброжелателями». Они не рекомендуют своего работодателя и с высокой долей вероятности плохо о нем отзываются, что отталкивает новых сотрудников от трудоустройства в компанию. «Это – очень токсичный тренд. Получается, человек не уходит с «плохого» рабочего места, по каким-то причинам он там остается, однако транслирует во внешний мир негативную информацию о своем работодателе. Проблема с наймом новых талантливых и мотивированных сотрудников, о которой говорят многие работодатели, напрямую связана с такой культурой».
При этом 4 из 10 (39%) занимают пассивную позицию, то есть и не рекомендуют, и не очерняют своего работодателя, а каждый пятый (21%) является «промоутером», то есть хвалит своего нынешнего работодателя.
«Очень важно формировать такую культуру внутри компании, чтобы сотрудники не боялись делиться своим мнением, предлагать изменения, указывать на недочеты. Не менее важно модернизировать работу и сами помещения, где сотрудники проводят большую часть дня. Латвийские компании порой грешат тем, что «едут по накатанной», ничего не меняя в работе. Это может снижать удовлетворенность сотрудников», - отмечает Берзиня, добавляя, что в контексте внутреннего климата в коллективе очень важно поддерживать и хвалить сотрудников.
Примечательно, что в данный момент среди латвийцев большинство ощущает свою недооцененность: 31% в большой мере, а 42% в некоторой степени – итого 73% латвийцев. И хотя это очень широкое понятие, включающее в себя и личную сферу, работодателям однозначно есть над чем работать в профессиональной среде. «В целом, все это тревожные тенденции. Слишком много людей – 3/4 - не испытывают удовлетворения от работы и не рекомендуют свое рабочее место. Это говорит о том, что в Латвии не очень здоровая профессиональная среда, и в долгосрочной перспективе сотрудники испытывают стресс и подавленность», - комментирует руководитель Venipak Latvija, отмечая, что необходимо стимулировать открытую культуру и работать над удовлетворенностью сотрудников.
В целом 29% латвийцев ощущают себя счастливыми (в большой мере), 43% - в некоторой степени, а 27% - в малой степени или совсем не ощущают себя счастливыми.