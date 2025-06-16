Омбудсмен созрел: Юрис Янсонс подал официальное заявление об отставке

Янсонс признал, что в коллективе Бюро был разговор о его возможной зависимости. На прямой вопрос, есть ли у него такая зависимость, он ответил отрицательно. На вопрос, почему сотрудники поднимали этот вопрос, он сказал: «Понимаете, люди иногда забываются. При хороших зарплатах, хороших условиях труда, хорошей медицинской страховке… Очень хорошая, конкурентоспособная оплата. [...] Создана гибкая, с точки зрения хорошего управления, эффективная структура. Обеспечена социальная и материальная база. Но люди забываются. Я уже четырнадцатый год на этой должности». Отвечая на вопрос, почему сотрудники бюро выступили против него, Янсонс заявил, что можно строить разные догадки и спекулировать, но лучше спросить у них самих.