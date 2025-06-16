Омбудсмен созрел: Юрис Янсонс подал официальное заявление об отставке
Президиум Сейма получил официальное уведомление от омбудсмена Юриса Янсонса о сложении полномочий. Ранее он высказывался, что «в нынешней ситуации уходить было бы абсолютно глупо».
Когда стало известно, что парламентские фракции договорились начать сбор подписей за его отставку, Янсонс заявил, что в такой ситуации отказываться от должности не имеет смысла и «пусть политики доведут начатое до конца». Однако позже он признал, что больше не видит возможности продолжать работу, поскольку 38 депутатов Сейма подписали письмо с предложением его отозвать. Кроме того, недоверие ему выразил и коллектив Бюро омбудсмена.
«Я зрел для этого решения. [...] Ждать четверга было бы бессмысленно. До понедельника подам прошение об отставке и с понедельника откажусь от должности, поскольку омбудсмен может сам принять такое решение, без необходимости голосования», — заявил Янсонс.
Срок полномочий Янсонса истекал в марте следующего года. По закону, Сейм освобождает омбудсмена от должности, если он сам подал письменное заявление о своем уходе. В коллективе Бюро омбудсмена ранее состоялся разговор о возможной зависимости Янсонса. Из-за его отсутствия на одном из заседаний Сейма не был рассмотрен ежегодный отчет омбудсмена, что вызвало вопросы о причине его неявки. Ситуацию усугубил тот факт, что это не первый случай его отсутствия — он также не посещал заседания комиссий Сейма. Публично также прозвучала информация, что Янсонс часто не появляется на работе и не исполняет свои обязанности из-за проблем с употреблением алкоголя.
В интервью Латвийскому телевидению в четверг Янсонс высказал мнение, что его, скорее всего, снимут с должности. Он также отметил, что еще в прошлом году у него были «более-менее профессиональные и хорошие отношения» с его единственной заместительницей Инетой Пиляне, которую он тогда даже подбадривал баллотироваться на пост омбудсмена в будущем. Сейчас, по его словам, между ними «явно возникло напряжение».
Янсонс признал, что в коллективе Бюро был разговор о его возможной зависимости. На прямой вопрос, есть ли у него такая зависимость, он ответил отрицательно. На вопрос, почему сотрудники поднимали этот вопрос, он сказал: «Понимаете, люди иногда забываются. При хороших зарплатах, хороших условиях труда, хорошей медицинской страховке… Очень хорошая, конкурентоспособная оплата. [...] Создана гибкая, с точки зрения хорошего управления, эффективная структура. Обеспечена социальная и материальная база. Но люди забываются. Я уже четырнадцатый год на этой должности». Отвечая на вопрос, почему сотрудники бюро выступили против него, Янсонс заявил, что можно строить разные догадки и спекулировать, но лучше спросить у них самих.
Ранее Юрис Янсонс слухи об алкогольной зависимости прокомментировал так: "На работе не было ситуаций, когда из-за алкоголя тряслись бы руки".