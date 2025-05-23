"На работе не было ситуаций, когда из-за алкоголя тряслись бы руки": омбудсмен Юрис Янсонс прокомментировал слухи об алкогольной зависимости
Юрис Янсонс, занимающий пост омбудсмена в Латвии, подтвердил, что в четверг, 22 мая, не смог явиться в Сейм для представления ежегодного отчета о ситуации с правами человека, так как находится в больнице. Окончательное решение о своем дальнейшем пребывании в должности он примет после выписки.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Сейм ждет объяснений от Бюро омбудсмена по поводу регулярного отсутствия его руководителя Юриса Янсонса. Повторная неявка Янсонса на заседание Сейма, где в четверг он должен был представить ежегодный отчет о ситуации с правами человека в Латвии, вызвала недоумение и обеспокоенность не только среди депутатов, но и в обществе. А журналист Айдис Томсонс публично высказался на своей странице в Facebook, отметив, что длительное отсутствие и молчание вызывают тревогу за состояние здоровья омбудсмена, не исключая возможной борьбы с алкогольной зависимостью.
По словам самого Юриса Янсонса, он был госпитализирован из-за кардиологических и неврологических проблем, связанных с высоким давлением и аритмией. Еще 21 мая у него был оформлен больничный, и уже тогда было ясно, что в парламент он попасть не сможет. Об этом Сейму сообщила его заместитель.
Янсонс признался, что это не первый раз, когда он пропускает чтение доклада — в прошлый раз это было в 2023 году. При этом он отказался комментировать, связано ли это с упоминаемой в обществе чрезмерной тягой к алкоголю, назвав такие утверждения спекуляцией. Тем не менее он не стал отрицать, что в своей жизни, возможно, действительно употреблял алкоголь в избыточных количествах, что могло оставить определенные последствия. Однако он подчеркнул, что во время исполнения служебных обязанностей таких признаков, как дрожь в руках или иных физических проявлений, у него не было.
Омбудсмен отметил, что с начала своей работы на посту сделал упор на «агрессивную коммуникацию» — как с обществом, так и с политиками и чиновниками — чтобы утвердить авторитет своего учреждения. По его словам, раньше отчеты офиса игнорировались, и такой стиль был необходим. С тех пор в бюро появилась отдельная коммуникационная структура.
Это третий срок Янсонса в должности. Он пояснил, что на заседания Сейма, посвященные конкретным вопросам, вместо него ходят специалисты офиса, хорошо владеющие темой. Сам он физически не может охватить все. Большинство обращений напрямую к нему не попадают — ими занимаются профильные отделы. Юрис Янсонс также отметил, что в последнее время он не появляется на общественных мероприятиях, поскольку многие из них сопряжены с распитием алкоголя. Хотя он и не отказался от алкоголя полностью, как можно понять из его слов.
На вопрос, планирует ли он подать в отставку, Янсонс ответил, что окончательного решения пока нет. «Не хочу торопиться. Есть коллеги, которые говорят, что нужно уходить, а есть и такие, кто считают, что этого делать не стоит», — отметил он. К этому вопросу он вернется после выписки, но когда это произойдет — пока не ясно.
Он также выразил сожаление по поводу реакции некоторых политиков на ситуацию, заявив, что многие из них «и вовсе не должны были бы находиться в политике». По его словам, «они просто добивают лежачего».