"На работе не было ситуаций, когда из-за алкоголя тряслись бы руки": омбудсмен Юрис Янсонс прокомментировал слухи об алкогольной зависимости

Янсонс признался, что это не первый раз, когда он пропускает чтение доклада — в прошлый раз это было в 2023 году. При этом он отказался комментировать, связано ли это с упоминаемой в обществе чрезмерной тягой к алкоголю, назвав такие утверждения спекуляцией. Тем не менее он не стал отрицать, что в своей жизни, возможно, действительно употреблял алкоголь в избыточных количествах, что могло оставить определенные последствия. Однако он подчеркнул, что во время исполнения служебных обязанностей таких признаков, как дрожь в руках или иных физических проявлений, у него не было.