Омбудсмен снова не явился с докладом в Сейм; там требуют объяснений, а в обществе заговорили, что "загадочной болезнью" может быть алкоголизм

«Его давно не видно в публичном пространстве. Последний раз в студии передачи Krustpunktā он был более двух лет назад, и даже тогда его интервью вызвало массу вопросов. Я уже десять лет в составе жюри конкурса, который организует Бюро омбудсмена, чтобы поддержать тех, кто помогает людям с инвалидностью. Несколько лет назад сам омбудсмен еще мог произнести короткую речь и вручить дрожащими руками цветы. В прошлом году на церемонии награждения его уже не было», - пишет Айдис Томсонс.