Омбудсмен снова не явился с докладом в Сейм; там требуют объяснений, а в обществе заговорили, что "загадочной болезнью" может быть алкоголизм
Сейм ждет объяснений по поводу ситуации в Бюро омбудсмена и регулярного отсутствия его руководителя Юриса Янсонса. Повторная неявка Янсонса на заседание Сейма, где в четверг он должен был представить ежегодный отчет о ситуации с правами человека в Латвии, вызвала недоумение и обеспокоенность не только среди депутатов, но и в обществе.
Как сообщает передача "Panorāma" Латвийского телевидения (LTV), официально Янсонс находится на больничном, однако это уже не первый случай его отсутствия на важных парламентских мероприятиях. В обществе все чаще звучат вопросы — как долго может продолжаться такая ситуация и способен ли нынешний омбудсмен исполнять свои обязанности. Журналист Айдис Томсонс публично высказался на своей странице в Facebook, отметив, что длительное отсутствие и молчание вызывают тревогу за состояние здоровья омбудсмена, не исключая возможной борьбы с зависимостью.
«Может, пришло время сказать, что за болезнь у него? И заодно ответить на слухи, которые уже давно ходят: не называется ли эта болезнь зависимостью?» — пишет Томсонс, открыто выражая обеспокоенность по поводу возможной «дружбы с зеленым змием».
«Его давно не видно в публичном пространстве. Последний раз в студии передачи Krustpunktā он был более двух лет назад, и даже тогда его интервью вызвало массу вопросов. Я уже десять лет в составе жюри конкурса, который организует Бюро омбудсмена, чтобы поддержать тех, кто помогает людям с инвалидностью. Несколько лет назад сам омбудсмен еще мог произнести короткую речь и вручить дрожащими руками цветы. В прошлом году на церемонии награждения его уже не было», - пишет Айдис Томсонс.
Как сообщила советник председателя Сейма по общественным отношениям Паула Салминя, председатель парламента Дайга Миериня и президиум Сейма сегодня встретятся с заместителем омбудсмена Инетой Пиляне, "чтобы обсудить сложившиуюся ситуацию в Бюро омбудсмена". Миериня отмечает, что длительное отсутствие омбудсмена препятствует полноценному выполнению обязанностей бюро, так как только сам омбудсмен может выполнять определенные функции, возложенные на него, в том числе отчитываться перед Сеймом.
Тем временем депутаты Сейма признают, что ситуация становится неприемлемой. Некоторые фракции считают это неуважением, поскольку омбудсмен - ответственное должностное лицо, задача которого - информировать Сейм по вопросам прав человека и надлежащего управления. Секретарь Сейма Эдвардс Смилтенс подчеркнул: «Это ненормальная ситуация, когда парламент вызывает, а омбудсмен не приходит». А Янис Витенбергс отметил: «Если болезнь серьезная и он не вернется, нужно думать о других решениях». Депутат Эдмундс Юревиц заявил, что необходимо искать варианты действий в случае, если должностное лицо длительное время не может выполнять свои обязанности. Также Яна Симановска указала, что в работе Янсонса видны «критические признаки» и необходимо принимать меры.
Некоторые парламентарии отметили, что необходимо найти выход из сложившейся ситуации, возможно, даже уволить омбудсмена, хотя такая процедура довольно сложна. Трудовое законодательство не позволяет увольнять человека, находящегося на больничном. Бюро омбудсмена подтвердило, что Янсонс находится на больничном с прошлой недели, но остается неясным, как долго такая ситуация может продолжаться. Полномочия Юриса Янсонса истекают в марте 2026 года.