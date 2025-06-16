США запретят въезд в страну гражданам еще 36 стран мира. В списке и одна бывшая советская республика
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность значительного расширения иммиграционных ограничений, включая запрет на въезд в страну граждан еще 36 государств в добавок к 12 уже попавшим в черный список.
Согласно внутреннему документу Госдепартамента, с которым ознакомилось агентство Reuters, и который подписан госсекретарем США Марко Рубио, Госдепартамент обозначил ряд претензий к упомянутым странам и потребовал от них принять корректирующие меры. «Министерство определило 36 стран, вызывающих обеспокоенность, в отношении которых может быть рекомендовано полное или частичное приостановление въезда, если они не выполнят установленные требования в течение 60 дней», — говорится в сообщении, разосланном в минувшие выходные.
Среди причин беспокойства, указанных в документе, — неспособность или отказ правительств некоторых стран выдавать достоверные документы, а также сомнительная безопасность паспортов. Некоторые из этих государств не содействуют в выдворении своих граждан, которым было приказано покинуть территорию США. Также сообщается о случаях превышения сроков виз, выданных гражданам этих стран. Отдельно отмечается участие граждан некоторых стран в террористических действиях на территории США или в антисемитской и антиамериканской деятельности.
Страны, которым может грозить полный или частичный запрет на въезд, если они не устранят озвученные проблемы в течение 60 дней, следующие: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Эфиопия, Египет, Габон, Гамбия, Гана, Киргизия, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбия и Зимбабве.
Ограничения уже введены в отношении следующих стран: Афганистан, Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Въезд граждан еще семи стран — Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы — также был частично ограничен.
Во время своего первого срока Трамп ввел запрет на въезд гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением — политика, которая неоднократно корректировалась и в итоге была утверждена Верховным судом США в 2018 году.
Ранее Вашингтон ввел в стране политику "самодепортации" для мигрантов. Но по всему видно, что желающих самодепортироваться оказалось немного.