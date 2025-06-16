США запретят въезд в страну гражданам еще 36 стран мира. В списке и одна бывшая советская республика

Согласно внутреннему документу Госдепартамента, с которым ознакомилось агентство Reuters, и который подписан госсекретарем США Марко Рубио, Госдепартамент обозначил ряд претензий к упомянутым странам и потребовал от них принять корректирующие меры. «Министерство определило 36 стран, вызывающих обеспокоенность, в отношении которых может быть рекомендовано полное или частичное приостановление въезда, если они не выполнят установленные требования в течение 60 дней», — говорится в сообщении, разосланном в минувшие выходные.