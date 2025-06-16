ВИДЕО: Иран продолжает атаковать Израиль ракетами. В Тегеране заявили, что у него появился "новый метод" обстрелов
Иранские ракеты ударили по Тель-Авиву и портовому городу Хайфа перед рассветом в понедельник.
По данным национальной службы экстренной помощи, в результате последних ударов Ирана погибли по меньшей мере пять человек, доведя число погибших в Израиле с пятницы до 23. Еще не менее 100 человек были ранены в ходе ночного обстрела.
По словам представителей экстренных служб, в Хайфе продолжаются поисково-спасательные работы — там пострадали около 30 человек, к местам ударов стянуты десятки спасателей. СМИ сообщили о пожарах на электростанции возле порта.
Как сообщает Reuters, в одном из густонаселенных районов Тель-Авива разрушены жилые дома; ударной волной выбиты окна в гостиницах и других зданиях неподалеку — всего в нескольких сотнях метров от представительства посольства США. По словам посла США, здание получило незначительные повреждения, пострадавших среди персонала нет.
Ракеты также попали в район рынка Шук ха-Кармель, популярного среди местных жителей и туристов, где торгуют свежими овощами и фруктами, а также в районы, где расположены популярные бары и рестораны. Удары пришлись и по жилой улице в Петах-Тикве, а также по школе в городе Бней-Брак.
По заявлению Корпуса стражей исламской революции, в последней атаке применен новый метод, который заставил израильские многоуровневые системы ПВО атаковать друг друга, что позволило Ирану успешно поразить множество целей. Армия обороны Израиля пока не прокомментировала эти удары. Израильские чиновники неоднократно заявляли, что даже самые передовые системы ПВО не обеспечивает 100% защиты, и предупреждали о «трудных днях впереди».
«Наглый диктатор Тегерана превратился в трусливого убийцу, который целится по гражданским объектам в Израиле, чтобы остановить ЦАХАЛ, наносящий удары, разрушающие его военный потенциал», — говорится в заявлении министра обороны Израиля Йоава Галанта. — Жители Тегерана за это заплатят, и очень скоро».
Разрушения в Израиле после обстрела Ирана (июнь 2025)
13 июня между Израилем и Ираном началась война.
По данным Министерства здравоохранения Ирана, число погибших в Иране уже достигло по меньшей мере 224 человек, при этом 90% жертв — мирные жители. Израильская армия сообщила в понедельник утром, что вновь нанесла удары по командным центрам Корпуса стражей исламской революции и вооруженных сил Ирана.