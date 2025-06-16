ВИДЕО: Иран продолжает атаковать Израиль ракетами. В Тегеране заявили, что у него появился "новый метод" обстрелов

Ракеты также попали в район рынка Шук ха-Кармель, популярного среди местных жителей и туристов, где торгуют свежими овощами и фруктами, а также в районы, где расположены популярные бары и рестораны. Удары пришлись и по жилой улице в Петах-Тикве, а также по школе в городе Бней-Брак.