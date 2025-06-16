"Соблюдайте указания властей": МИД Латвии рассказал, как можно выбраться из Израиля
В настоящий момент из Израиля можно выехать морским путем на Кипр на пароме из портов Хайфа, Ашдод и Ашкелон, а также по суше — в Египет через пограничный пункт Таба и в Иорданию, сообщает латвийское Министерство иностранных дел (МИД).
Тем не менее, по информации МИД, следует учитывать, что передвижение по территории Израиля в настоящее время опасно, поскольку атаки со стороны Ирана могут быть внезапными и масштабными. Поэтому следует находиться рядом с бомбоубежищами и соблюдать указания властей. МИД подчеркивает, что возможности выезда из Израиля постоянно меняются, поэтому необходимо поддерживать связь с Консульским департаментом.
Как отмечает МИД, эвакуация воздушным путем в данный момент невозможна из-за закрытого воздушного пространства над Израилем и в других регионах. Однако министерство находится в контакте с авиакомпанией airBaltic по вопросу возобновления рейсов, как только воздушное пространство будет открыто, а также с литовскими коллегами, оказавшимися в аналогичной ситуации.
С начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке в Консульский реестр МИД поступила информация о 40 гражданах Латвии, находящихся в Израиле, и трех — в Иране. До обострения конфликта сведения были лишь о четырех гражданах Латвии. МИД призывает всех зарегистрироваться в Консульском реестре. По информации МИД, два человека выехали из Израиля в Египет, еще один — на Кипр.
В Израиле введено чрезвычайное положение, и до дальнейших распоряжений закрыты все официальные учреждения, включая посольство Латвии. В то же время дипломаты продолжают работу. Воздушное пространство над Израилем закрыто, также приостановлены региональные рейсы в соседних странах, включая Ирак, Иран, Ливан и Сирию, из-за чего эвакуация воздушным путем в настоящий момент невозможна.
Если граждане Латвии находятся в упомянутом регионе, МИД просит при необходимости звонить на телефон экстренной помощи министерства: +371 26337711 или писать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.
МИД указывает, что согласно официальным данным, в Израиле проживают 6062 гражданина Латвии, в Иране — трое. В настоящее время в Консульском реестре зарегистрированы 19 граждан Латвии, находящихся в Израиле. МИД призывает регистрироваться в Консульском реестре, отправив информацию на адрес электронной почты: konsularais.registrs@mfa.gov.lv.