"Соблюдайте указания властей": МИД Латвии рассказал, как можно выбраться из Израиля

С начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке в Консульский реестр МИД поступила информация о 40 гражданах Латвии, находящихся в Израиле, и трех — в Иране. До обострения конфликта сведения были лишь о четырех гражданах Латвии. МИД призывает всех зарегистрироваться в Консульском реестре. По информации МИД, два человека выехали из Израиля в Египет, еще один — на Кипр.