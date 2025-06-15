"Никогда не сотрудничал ни с одним государством, кроме Латвии": Росликов прокомментировал дела против него
Расследование Службы государственной безопасности (VDD) в отношении бывшего депутата Сейма Алексея Росликова начато по двум статьям, одна из которых — содействие иностранному государству в действиях, направленных против Латвии — предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет. Как сообщает передача LTV "de facto", ранее сам Росликов, будучи депутатом Сейма, голосовал за ужесточение этого наказания.
Вечером в день выборов в органы самоуправления, когда стали известны первые результаты опроса голосующих, оказалось, что партия "Стабильности!", ориентированная на русскоязычную аудиторию, показала в Риге довольно скромный результат. Очевидно, избирателей не привлек, а, возможно, даже оттолкнул поступок лидера партии Алексея Росликова, который за несколько дней до голосования с трибуны Сейма заявил на русском языке: "Нас больше! Русский язык — наш язык!"
В нескольких интервью Росликов объяснил, что его слова не были адресованы всей общественности, а предназначались депутатам Национального объединения, которые внесли в Сейм декларацию о ликвидации последствий русификации.
Выступление политика привлекло внимание как в Латвии, так и за ее пределами. Видео с перепалкой Росликова и других депутатов собрало несколько миллионов просмотров в TikTok. Некоторые блогеры благодарили Росликова за защиту русского языка, другие же упрекали его в попытке устроить шоу, пишет LSM.lv.
Аудитория, до которой дошел месседж Росликова, оказалась гораздо шире, чем просто пользователи TikTok. Реакция последовала и от представителей политической элиты России. Так, бывший президент России Дмитрий Медведев в соцсети X прокомментировал выступление Росликова, заявив, что "вежливые люди доходчиво объяснили русофобам все, что нужно".
Сам Росликов заявил, что не чувствует ответственности за то, что Медведев использовал его выступление в своих политических целях: "Я однозначно не имею к этому никакого отношения. Рад ли я? Конечно - нет".
Тем не менее, теперь с Росликова требует ответа VDD. В понедельник спецслужба возбудила в отношении него уголовный процесс по статье о разжигании национальной ненависти и вражды, а также по более серьезной статье — за помощь России в действиях против Латвии. Эта статья предусматривает для должностных лиц наказание от трех до двадцати лет лишения свободы.
Ирония ситуации в том, что сам Алексей Росликов, будучи депутатом, участвовал в принятии редакции этой статьи. В 2023 году президент Эдгар Ринкевич призвал депутатов ужесточить наказания за преступления против государства. Депутаты единогласно решили, что за помощь иностранному государству больше не может быть назначено наказание в виде краткосрочного лишения свободы, общественных работ или денежного штрафа. Также было предусмотрено более строгое наказание для должностных лиц — к которым относится и Росликов.
"Я не могу комментировать действия Службы госбезопасности. Посмотрим, подождем. С конкретными статьями я, конечно, не согласен", — заявил политик. На вопрос о возможном содействии России он ответил: "Никогда. Никогда не сотрудничал ни с одним государством, кроме Латвии".
Уголовный процесс против Росликова начат на основании его высказываний в заседании Сейма 5 июня, а также других недавних действий. VDD уже неоднократно предупреждала депутата в рамках профилактических бесед об уголовной ответственности. "Я думаю, Служба государственной безопасности хорошо осознает последствия возбуждения такого процесса и, скорее всего, не стала бы инициировать его из популистских соображений", — прокомментировал начатое расследование министр внутренних дел Рихард Козловскис.
В связи с возбуждением уголовного дела против Росликова лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий заявил, что спасет Алексея любой ценой.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил уверенность, что Россия примет Росликова, если тому удастся вырваться из "рук латвийского режима". А в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о попытках ограничить использование русского языка в Латвии, вновь обрушилась с обвинениями в нацизме в адрес Риги.
С вступлением в Рижскую думу Росликов утратил мандат депутата Сейма, поэтому теперь его нельзя наказать за возможное нарушение депутатской этики.