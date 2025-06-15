"Никогда не сотрудничал ни с одним государством, кроме Латвии": Росликов прокомментировал дела против него

Ирония ситуации в том, что сам Алексей Росликов, будучи депутатом, участвовал в принятии редакции этой статьи. В 2023 году президент Эдгар Ринкевич призвал депутатов ужесточить наказания за преступления против государства. Депутаты единогласно решили, что за помощь иностранному государству больше не может быть назначено наказание в виде краткосрочного лишения свободы, общественных работ или денежного штрафа. Также было предусмотрено более строгое наказание для должностных лиц — к которым относится и Росликов.