Песков: Росликова будут рады принять в России, если он сбежит из Латвии
После того как Служба госбезопасности (VDD) Латвии возбудила уголовное дело против уже бывшего депутата Сейма Алексея Росликова за реплику по-русски с трибуны, в самой России уже звучат призывы предоставить ему политическое убежище.
Как уже сообщалось, уголовное дело против Росликова было начато после того, как VDD проанализировала его высказывания на заседании Сейма 5 июня, а также другие недавние действия.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что вряд ли Россия сможет оказать Росликову помощь, но заверил, что его там ждут с распростертыми объятиями, если ему удастся сбежать. «Он субъект того права [Латвии], он гражданин той страны. Если он как-то вырвется из рук этого режима, по-другому это назвать нельзя, уверен, что Россия его примет», — сказал представитель Кремля. Ранее Песков выразил удовлетворение выступлением Росликова на заседании Сейма на прошлой неделе. «То, что даже в странах Балтии появляются такие голоса разума — это радует», — цитировало Пескова агентство ТАСС. Тогда же он добавил, что реакция Сейма на выступление Рослякова была ожидаемой.
Не остался в стороне и одиозный экс-президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Накануне дня рождения А. Пушкина приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!» — восторженно написал Медведев в соцсетях.
Накануне Дня рождения А. С. Пушкина приличные люди доходчиво всё объяснили махровым русофобам на родном, русском! pic.twitter.com/ksB3k92KTl— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) June 5, 2025
А еще один известный российский политик Сергей Миронов в интервью телеканалу «ТВ Центр» заявил, что нужно всеми силами помогать Росликову. «Я убежден, что Россия должна сделать все возможное, чтобы помочь русскому патриоту Алексею Рослякову. Быть русским в современной Латвии — это уже подвиг, а быть депутатом в таком националистическом Сейме и отстаивать там права своих соотечественников — это подвиг вдвойне», — заявил Миронов.