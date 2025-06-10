Песков: Росликова будут рады принять в России, если он сбежит из Латвии

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что вряд ли Россия сможет оказать Росликову помощь, но заверил, что его там ждут с распростертыми объятиями, если ему удастся сбежать. «Он субъект того права [Латвии], он гражданин той страны. Если он как-то вырвется из рук этого режима, по-другому это назвать нельзя, уверен, что Россия его примет», — сказал представитель Кремля. Ранее Песков выразил удовлетворение выступлением Росликова на заседании Сейма на прошлой неделе. «То, что даже в странах Балтии появляются такие голоса разума — это радует», — цитировало Пескова агентство ТАСС. Тогда же он добавил, что реакция Сейма на выступление Рослякова была ожидаемой.