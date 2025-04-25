"Там нет гражданской войны": Песков назвал повод, чтобы Россия напала на страны Балтии
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о возможности нападения России на страны Балтии и Финляндию. Свои откровения он изложил в интервью французскому изданию Le Point.
Повторяя избитый тезис, который годами твердят в Кремле, что Россия не собирается ни на кого нападать (Песков утверждал это и накануне вторжения России в Украину), он уделил особое внимание странам Балтии. Его слова дают понять, каким может быть предлог для возможного будущего вторжения.
«У России нет никаких проблем со странами Балтии и никаких территориальных претензий к ним, даже несмотря на то, что там проживают русские, и их интересы постоянно попираются, в частности это касается использования русского языка. Брюссель, кстати, не обращает на это ни малейшего внимания», — заявил Песков.
На вопрос, собирается ли Россия на кого-либо нападать, Песков ответил: «Нет». Однако следующая его фраза раскрывает потенциальный предлог для вторжения: «У нас нет повода для начала конфликта. К счастью, ни в странах Прибалтики, ни в Финляндии по русским не стреляют из танков и боевых самолетов, как это происходило в Донбассе с 2014 года. Армия уничтожала русских только потому, что они русские, но в Балтии нет гражданской войны».
Так называемый «гражданский конфликт» Россия использовала как предлог в Украине в апреле 2014 года, когда после аннексии Крыма спецподразделения российской армии под командованием бывшего офицера ФСБ Игоря Гиркина захватили город Славянск на Донбассе, начав войну, в результате которой на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей были созданы сепаратистские «народные республики». Много лет Россия делала вид, что не имеет отношения к войне на Донбассе, утверждая, что против украинской армии там воюют «трактористы и шахтеры», но за три дня до полномасштабного вторжения в Украину Путин после заседания Совбеза признал независимость этих образований.