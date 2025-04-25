"Там нет гражданской войны": Песков назвал повод, чтобы Россия напала на страны Балтии

На вопрос, собирается ли Россия на кого-либо нападать, Песков ответил: «Нет». Однако следующая его фраза раскрывает потенциальный предлог для вторжения: «У нас нет повода для начала конфликта. К счастью, ни в странах Прибалтики, ни в Финляндии по русским не стреляют из танков и боевых самолетов, как это происходило в Донбассе с 2014 года. Армия уничтожала русских только потому, что они русские, но в Балтии нет гражданской войны».