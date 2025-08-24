Вот так библиотекарь! Сотрудница Елгавской библиотеки получила похвалы за стильное видео
«Когда интернет требует — мы это делаем!» — так в описании к видео написали сотрудники Елгавской городской библиотеки. Ролик получил множество похвал.
Если вы не сидите в соцсетях, возможно, и не видели тренда, в котором женщины на высоких каблуках, вытянув одну ногу, стараются удержать равновесие, балансируя на разных предметах.
Неожиданно в Латвии к этому челленджу присоединилась и Елгавская библиотека — в их TikTok опубликовано видео, где женщина (очевидно, одна из сотрудниц) успешно держит баланс, приседая с вытянутой ногой на стопке книг. В библиотеке подчеркнули, что при съемках ни одна книга и ни один сотрудник не пострадали.
@jelgavasbiblioteka Kad internets pieprasa, mēs to darām – bibliotēkas stilā! 📖 👠 😎 Un, protams, sekojam līdzi un atbalstām savējos! 🇱🇻🏀💥 ⚠️ Garantējam, ka ne viena grāmata un darbinieks necieta video tapšanas laikā! #nickyminajchallenge #eurobasket #librarytiktok #fyp #latvia ♬ original sound - Nini&Tiny
В комментариях люди восторгаются выносливостью героини видео и пишут, что это «очень впечатляюще» и «классно» и что теперь «они по-настоящему зауважали библиотекарей», сопровождая слова смайликами с огнем и поднятым пальцем — явный знак, что видео получилось отличным.