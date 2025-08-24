Мы теряем Юрмалу? Почему пляжи по всему миру оказались под угрозой исчезновения

Ситуацию усугубляет строительная отрасль, которая является крупнейшим потребителем песка. Ежегодно добывается 40–50 млрд тонн песка и гравия — больше используют только воду. Ресурс активно идет на производство бетона, асфальта и растворов. Высокий спрос спровоцировал глобальный дефицит, рост цен, а также появление черного рынка и экологических кризисов. «Я не знаю, через десять лет или через сто, но наступит время, когда у нас либо закончится песок, либо он станет непомерно дорогим», — заявил глава муниципалитета Роданта Бобби Ауттен.