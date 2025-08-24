Мы теряем Юрмалу? Почему пляжи по всему миру оказались под угрозой исчезновения
Пляжи по всему миру стремительно разрушаются из-за эрозии, ускоряемой изменением климата, штормами и подъёмом уровня моря. Во многих местах власти завозят дополнительный песок, но дефицит и рост цен ставят под сомнение будущее многих прибрежных зон.
По данным Financial Times, разрушение береговой линии становится глобальной проблемой, а естественные процессы эрозии осложняются деятельностью человека. В Роданте (Северная Каролина, США) с 2020 года в океан обрушились 11 домов, и ещё десятки строений оказались под угрозой. На восстановление побережья потребуется около $40 млн, однако таких средств у муниципалитета нет.
Схожая ситуация наблюдается в Европе: пляжи Барселоны ежегодно теряют до 30 тыс. кубометров песка — это эквивалентно 12 олимпийским бассейнам. Часть искусственно созданных пляжей может полностью исчезнуть в ближайшие годы.
Власти разных стран прибегают к завозу песка, чтобы защитить побережье от затоплений. Но, как отмечают эксперты Surfline, это не универсальное решение: песок отличается по составу, цвету и размеру песчинок, что влияет на его устойчивость к волнам.
Ситуацию усугубляет строительная отрасль, которая является крупнейшим потребителем песка. Ежегодно добывается 40–50 млрд тонн песка и гравия — больше используют только воду. Ресурс активно идет на производство бетона, асфальта и растворов. Высокий спрос спровоцировал глобальный дефицит, рост цен, а также появление черного рынка и экологических кризисов. «Я не знаю, через десять лет или через сто, но наступит время, когда у нас либо закончится песок, либо он станет непомерно дорогим», — заявил глава муниципалитета Роданта Бобби Ауттен.
И для латвийской Юрмалы эрозия — реальная проблема. Штормы и сильный ветер размывают прибрежную зону, в том числе авандюны — ключевую защитную полосу от моря. Если авандюна разрушается, эрозия продвигается внутрь суши, угрожая более уязвимым зонам. Особенно опасны участки от Дубулты до Булдури, где разрушения фиксировались в 1969, 2001 и 2005 годах. Однако на данном этапе ситуация контролируема — за счет регулярных геологических наблюдений и подсыпки аналогичного по составу песка.
Несмотря на принимаемые меры, эксперты предупреждают: некоторые пляжи могут исчезнуть навсегда, а борьба за песчаные ресурсы в ближайшие десятилетия станет одной из ключевых экологических проблем планеты.