С детьми в Латвии происходит что-то неладное. Петeрис Апинис рассказал Otkrito.lv, в чем проблема

Как и в Латвии, в последние годы во многих других странах Европы и мира наблюдается рост числа официально зарегистрированных случаев насилия. Это в основном связано с улучшением системы сообщения о случаях насилия, большей информированностью общества и более строгим правовым регулированием. Надеемся, что это означает, что страны становятся лучше, лучше распознают насилие и реагируют на него, а не то, что само насилие становится более частым явлением. Во многих странах, особенно после пандемии Covid-19, возросло понимание роли проблем психического здоровья в семьях и их связи с насилием. Стресс, вызванный пандемией, финансовые трудности и социальная изоляция усилили напряженность в семьях во всем мире. Однако насилие в отношении детей все чаще перемещается в цифровую среду, например, в форме кибербуллинга, киберхулиганства и онлайн-эксплуатации. Это новая глобальная проблема, с которой борются все страны, принимая новые законы и проводя образовательные кампании.