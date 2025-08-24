С детьми в Латвии происходит что-то неладное. Петeрис Апинис рассказал Otkrito.lv, в чем проблема
«Почему в Латвии, как и в других странах Европы и мира, исследования и данные международных организаций указывают на рост тревожности, депрессии, поведенческих и пищевых расстройств среди детей и молодежи?», - пишет в своей статье для Otkrito.lv известный латвийский врач Петeрис Апинис.
В самом важном документе Всемирной организации здравоохранения в этой области «Глобальный доклад ВОЗ о психическом здоровье» (WHO Global Report on Mental Health) говорится, что каждый седьмой подросток в возрасте от 10 до 19 лет в мире сталкивается с психическими расстройствами. Кроме того, большинство этих расстройств остаются недиагностицированными и неизлеченными.
В понедельник, 25 августа, в 13:00 на TV24 в программе Dr.Apinis об этих очень серьезных проблемах будут говорить президент Латвийского детского фонда и одновременно председатель Комиссии по социальным и трудовым вопросам Сейма Андрис Берзиньш, руководительница Центра поддержки семей Добельского района Даце Узулена и психолог Зантеского Центра поддержки семей Лаура Пуниня.
Каковы причины роста проблем с психическим здоровьем детей?
Итак, во всем мире наблюдается рост различных проблем с психическим здоровьем детей и подростков. Похоже, что эта тенденция стала особенно заметной во время пандемии Covid-19, а попытки латвийского правительства (Кариньш, Павлютс) изолировать детей, поместить их на домашний карантин и ограничить их передвижение (возможности заниматься спортом) были самыми жесткими в Европе, то есть оказали наибольшее долгосрочное влияние на здоровье детей.
Меры социального дистанцирования, закрытие школ и неопределенность, введенные во время пандемии Covid-19, вызвали огромный эмоциональный стресс у детей и подростков.
Были нарушены привычные рутины, сократилось общение со сверстниками и усилилась изоляция. Одновременно с физической изоляцией возросло использование социальных сетей, что привело к таким явлениям, как киберхулиганство, постоянное сравнение себя с другими и чрезмерный поток информации, что способствует тревоге и депрессии. Во время Covid-19 в социальных сетях развилась торговля различными психоактивными и наркотическими веществами, значительно возросло употребление лекарств, алкоголя и табачных изделий среди детей и подростков. Следует полагать, что наибольшее влияние на психическое здоровье детей оказал быстро растущий рынок электронных сигарет и воздействие этих химических веществ на детский мозг.
ВОЗ указывает на еще несколько глобальных тенденций, которые становятся значительным фактором стресса: во-первых, это растущее давление, связанное с необходимостью достигать высоких результатов в школе, чтобы поступить в хорошие вузы и обеспечить себе будущее; во-вторых, нестабильность семьи и экономические трудности, которые в сочетании с недостаточной поддержкой могут вызвать у детей длительный стресс.
ВОЗ признает, что психическое здоровье детей и подростков является приоритетом, и разработала ряд важных документов, рекомендаций и стратегий. Наиболее значимым является долгосрочный комплексный план ВОЗ, охватывающий все аспекты психического здоровья, в том числе здоровье детей и подростков (Comprehensive Mental Health Action Plan 2013–2030). Этот план призывает страны (в том числе Латвию, хотя я не верю, что министр здравоохранения или хотя бы один чиновник министерства заглянул в него) укреплять руководство и управление в области психического здоровья, обеспечивать всеобъемлющие, интегрированные услуги в обществе, а также содействовать профилактике и укреплению здоровья. Рекомендации ВОЗ основаны на подходе, согласно которому услуги в области психического здоровья должны быть доступными, ранними и интегрированными не только в медицинскую систему, но и в школы и общество, с тем чтобы уменьшить стигматизацию и обеспечить помощь тем, кто в ней нуждается.
Среда влияет на мозг
Здесь я хотел бы коснуться еще одного аспекта, касающегося психического здоровья детей. Огромное влияние на мозг детей и их когнитивные функции оказывают также загрязнение окружающей среды и сокращение биоразнообразия. Это влияние является сложным и проявляется как в прямой (биологической), так и в косвенной (психологической и социальной) форме. По-видимому, наибольшее влияние на психическое здоровье ребенка оказывают загрязнение воздуха и токсичные вещества в природе и в пище. Мелкие частицы пыли и оксид азота, попадая в организм ребенка и мозг, вызывают воспаление и повреждение клеток мозга.
Исследования связывают загрязнение воздуха с повышенным риском развития тревожности, депрессии, расстройств аутистического спектра и поведенческих проблем. В свою очередь, тяжелые металлы – свинец и ртуть, а также пестициды и другие токсичные вещества могут влиять на развитие нервной системы.
Воздействие этих веществ связано с нарушениями когнитивных функций, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также другими неврологическими и психическими состояниями.
Уменьшение биологического разнообразия и деградация окружающей среды оказывают глубокое психологическое воздействие на детей, которые имеют естественную связь с природой. Ричард Лува термином «синдром дефицита природы» определяет негативные последствия недостаточного контакта с природой. Дети, которые проводят мало времени в естественной среде, могут иметь повышенный уровень стресса, сниженную способность к концентрации и меньшую эмпатию.
Число детей, изъятых из семей, растет
Несколько недель назад Латвию потрясла страшная новость – каждый день из семей забирают четырех детей, что математически означает как минимум 10%. Изъятие детей из семьи в Латвии – это сложный процесс, на который влияют несколько взаимосвязанных факторов. В основном изъятие детей является последней мерой, которую принимает Сиротский суд для защиты прав и интересов ребенка, если его безопасность и благополучие находятся под угрозой. Это решение суд принимает только после того, как исчерпаны все другие возможности помочь семье.
Основными причинами изъятия детей из семей являются проблемы зависимости родителей, насилие в семье, небрежность и отсутствие ухода, социальные и психологические проблемы родителей.
Автор этих строк считает, что приоритетными являются такие зависимости, как злоупотребление алкоголем и наркомания, возможно, также зависимость от азартных игр. Однако физическое, эмоциональное или сексуальное насилие над ребенком является прямым и очень серьезным основанием для изъятия ребенка.
Насилие создает угрозу здоровью и развитию ребенка. Конечно, вину можно возложить на общие факторы – плохую экономическую ситуацию в семье или в стране, отсутствие социальной поддержки, а также на то, о чем публично не принято говорить или говорят редко – на унаследованные проблемы.
Родители, которые сами выросли в неблагополучных семьях, не могут обеспечить своим детям лучшие условия жизни, поскольку не освоили роль ответственных родителей.
Растет число психических расстройств среди взрослых, недостаточная поддержка этих больных (есть предположение, что среди психически нестабильных людей рождаемость выше, чем среди хорошо образованных молодых людей) создают ситуацию, когда родители с психическими расстройствами не могут адекватно заботиться о своих детях.
В Латвии количество официально зарегистрированных случаев насилия в отношении детей в последние годы растет, однако сложно однозначно утверждать, что фактическая распространенность насилия в обществе увеличивается.
Автор объясняет этот рост несколькими причинами, по крайней мере часть из которых связана с улучшением системы, а не с реальным ростом насилия. Сегодня люди гораздо лучше информированы о том, что такое насилие над детьми и что о нем нужно сообщать. Широкие общественные кампании и внимание средств массовой информации способствовали пониманию того, что ранее принятые «методы воспитания с помощью ремня» на самом деле являются эмоциональным или физическим насилием.
Учителя, врачи, социальные работники и другие специалисты, работающие с детьми, теперь лучше обучены распознавать признаки насилия и несут юридическую и моральную ответственность за его сообщение. Раньше многие случаи оставались без внимания. Большое количество детей, извлеченных из семей, свидетельствует о глубоких социальных и экономических проблемах, которые существуют уже много лет, но о которых только сейчас заговорили открыто. Возможно, это не новая проблема, а отражение давно игнорируемых проблем. Тем не менее, в определенных социальных слоях реальное насилие над детьми по-прежнему остается серьезной проблемой, усугубляемой сложными социальными и экономическими факторами.
Насилие над детьми не является локальной проблемой, характерной только для Латвии. Это глобальная проблема, с которой сталкиваются все страны, независимо от уровня их развития.
Как и в Латвии, в последние годы во многих других странах Европы и мира наблюдается рост числа официально зарегистрированных случаев насилия. Это в основном связано с улучшением системы сообщения о случаях насилия, большей информированностью общества и более строгим правовым регулированием. Надеемся, что это означает, что страны становятся лучше, лучше распознают насилие и реагируют на него, а не то, что само насилие становится более частым явлением. Во многих странах, особенно после пандемии Covid-19, возросло понимание роли проблем психического здоровья в семьях и их связи с насилием. Стресс, вызванный пандемией, финансовые трудности и социальная изоляция усилили напряженность в семьях во всем мире. Однако насилие в отношении детей все чаще перемещается в цифровую среду, например, в форме кибербуллинга, киберхулиганства и онлайн-эксплуатации. Это новая глобальная проблема, с которой борются все страны, принимая новые законы и проводя образовательные кампании.
Всемирная организация здравоохранения считает насилие в отношении детей серьезной проблемой общественного здравоохранения и разработала комплексную стратегию по ее предотвращению. Эта стратегия обобщена в документе под названием « INSPIRE: семь стратегий по искоренению насилия в отношении детей».
Документ предлагает семь основных стратегий, которые должны быть реализованы комплексно для достижения наилучших результатов. Каждая из стратегий направлена на одну из причин или последствий насилия:
• I – реализация и укрепление (Implementation and enforcement of laws), где рекомендуется разработать и ввести строгие законы, защищающие детей. В глобальном масштабе это означает законы, запрещающие детские браки, физическое наказание и обеспечивающие ответственность за акты насилия;
• N – изменение норм и ценностей (Norms and values). В принципе, под этой буквой скрываются информационные кампании и образовательные программы, направленные на изменение социальных норм и ценностей, оправдывающих насилие в отношении детей. Цель состоит в том, чтобы способствовать пониманию того, что насилие не является приемлемым методом воспитания;
• S – поддержка семей и родителей (Support for parents and caregivers). Рекомендуется разрабатывать и финансировать программы, которые предоставляют родителям поддержку и обучение навыкам позитивного воспитания;
• P – сокращение бедности (Poverty reduction). Экономические трудности часто являются причиной стресса и насилия. Поэтому рекомендации включают программы социальной защиты и финансовую поддержку семей, чтобы снизить напряженность и улучшить благосостояние детей;
• I – образование и жизненные навыки (Education and life skills). Дети и молодежь должны приобретать жизненные навыки, такие как умение разрешать конфликты и понимать взаимоотношения, чтобы способствовать созданию более безопасной среды в школах и за их пределами. Школы должны стать безопасной средой, в которой предотвращается хулиганство, мобинг и буллинг;
• R – реагирование и поддержка (Response and support services). Должны быть доступны и эффективны службы, реагирующие на случаи насилия и оказывающие поддержку жертвам. Это включает в себя кризисные центры, психологическую поддержку и доступность служб безопасности;
• E – содействие созданию безопасной среды (Environment and safety). Необходимо создать безопасную и дружественную среду в муниципалитетах, школах и в интернете, которая снижает риск насилия. Это включает в себя безопасную школьную среду, защиту детей в цифровом пространстве и общественную безопасность.
Эти стратегии призваны работать как всеобъемлющий и скоординированный план, помогающий странам создавать устойчивую и безопасную среду для детей.