The Insider: Латвия в Балтийском море перехватила возможное российское шпионское судно "Нина Соколова"
Латвийский военный корабль в Балтийском море перехватил российский буксир "Нина Соколова", занимающийся разведкой подводной инфраструктуры, утверждает издание The Insider.
В публикации говорится, что латвийский минный тральщик класса Imanta 19 ноября в международных водах Балтийского моря перехватил российское судно "Нина Соколова". На это указывает анализ The Insider, основанный на данных Starboard Maritime Intelligence. Информация морского мониторинга показывает, что в тот день оба судна в течение нескольких часов неоднократно находились в непосредственной близости друг от друга, и их маршруты пересекались.
Военный корабль Латвии перехватил в Балтийском море российский буксир «Нина Соколова», подозреваемый в разведке подводной инфраструктуры https://t.co/eOOgFbiwPU— The Insider (@the_ins_ru) November 21, 2025
"Нина Соколова" в последние годы неоднократно замечалась рядом с критической инфраструктурой в Балтийском море. В октябре 2022 года судно было зафиксировано у побережья Дании, где его сопровождали фрегат и корвет российского военно-морского флота. Официально судно числится спасательным буксиром, однако западные аналитики считают, что оно может использоваться для разведки подводной инфраструктуры.
С ноября 2024 года в Балтийском море зафиксировано несколько случаев повреждений подводных кабелей и электролиний. В конце декабря финские власти задержали танкер Eagle S, экипаж которого подозревают в умышленном повреждении кабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. До этого были повреждены два кабеля между Финляндией и Германией, а также между Швецией и Литвой.
Эксперты по морской безопасности считают, что российские суда систематически картируют расположение критической инфраструктуры на дне Балтийского моря. Международное журналистское расследование указывает, что с начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года не менее 72 российских исследовательских и вспомогательных судов совершили 428 подозрительных рейсов возле газопроводов, подводных кабелей и ветряных электростанций, отмечает The Insider.
В ответ на растущее число инцидентов НАТО в январе 2025 года начала операцию Baltic Sentry для защиты подводной инфраструктуры. До 10 военных кораблей альянса патрулируют Балтийское море, для наблюдения используются также самолеты и дроны. Латвия активно участвует в операции своими военно-морскими силами, авиацией и, при необходимости, подразделениями погранслужбы.