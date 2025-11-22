The Insider: Латвия в Балтийском море перехватила возможное российское шпионское судно "Нина Соколова"

С ноября 2024 года в Балтийском море зафиксировано несколько случаев повреждений подводных кабелей и электролиний. В конце декабря финские власти задержали танкер Eagle S, экипаж которого подозревают в умышленном повреждении кабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. До этого были повреждены два кабеля между Финляндией и Германией, а также между Швецией и Литвой.