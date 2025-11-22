The Insider: Латвия в Балтийском море перехватила возможное российское шпионское судно "Нина Соколова"
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

The Insider: Латвия в Балтийском море перехватила возможное российское шпионское судно "Нина Соколова"

Отдел новостей

Otkrito.lv

Латвийский военный корабль в Балтийском море перехватил российский буксир "Нина Соколова", занимающийся разведкой подводной инфраструктуры, утверждает издание The Insider.

В публикации говорится, что латвийский минный тральщик класса Imanta 19 ноября в международных водах Балтийского моря перехватил российское судно "Нина Соколова". На это указывает анализ The Insider, основанный на данных Starboard Maritime Intelligence. Информация морского мониторинга показывает, что в тот день оба судна в течение нескольких часов неоднократно находились в непосредственной близости друг от друга, и их маршруты пересекались.

"Нина Соколова" в последние годы неоднократно замечалась рядом с критической инфраструктурой в Балтийском море. В октябре 2022 года судно было зафиксировано у побережья Дании, где его сопровождали фрегат и корвет российского военно-морского флота. Официально судно числится спасательным буксиром, однако западные аналитики считают, что оно может использоваться для разведки подводной инфраструктуры.

С ноября 2024 года в Балтийском море зафиксировано несколько случаев повреждений подводных кабелей и электролиний. В конце декабря финские власти задержали танкер Eagle S, экипаж которого подозревают в умышленном повреждении кабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. До этого были повреждены два кабеля между Финляндией и Германией, а также между Швецией и Литвой.

Эксперты по морской безопасности считают, что российские суда систематически картируют расположение критической инфраструктуры на дне Балтийского моря. Международное журналистское расследование указывает, что с начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года не менее 72 российских исследовательских и вспомогательных судов совершили 428 подозрительных рейсов возле газопроводов, подводных кабелей и ветряных электростанций, отмечает The Insider.

В ответ на растущее число инцидентов НАТО в январе 2025 года начала операцию Baltic Sentry для защиты подводной инфраструктуры. До 10 военных кораблей альянса патрулируют Балтийское море, для наблюдения используются также самолеты и дроны. Латвия активно участвует в операции своими военно-морскими силами, авиацией и, при необходимости, подразделениями погранслужбы.

Темы

НАТОЛатвияРоссияБалтийское море

Другие сейчас читают