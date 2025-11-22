"Я не думала, что проживу до 30 лет. Я была уверена, что умру": исповедь 87-летней Джейн Фонды

В откровенном разговоре в подкасте Мишель Обамы I’m Not Disappearing 20 ноября Джейн Фонда сделала признание о своей молодости. «Я не думала, что проживу до 30 лет, — призналась она. — Я была уверена, что умру». Размышляя о своих ранних годах, она рассказала о глубоких шрамах, оставленных самоубийством её матери Фрэнсис Форд Сеймур, когда Джейн было всего 12 лет. «Моя молодость не была особенно счастливой, — сказала она. — Я не склонна к зависимостям, но думала, что умру от наркотиков и одиночества».