"Я не думала, что проживу до 30 лет. Я была уверена, что умру": исповедь 87-летней Джейн Фонды
Джейн Фонда прославилась не только благодаря своему неизменному молодому внешнему виду и сияющему здоровью, но и своей удивительной стойкостью и откровенным размышлениям о жизни, старении и потерях. По мере того как она приближается к своему 88-летию, легендарная актриса и фитнес-гуру откровенно рассказала о трудном прошлом, меняющемся отношении к возрасту и глубоком влиянии личного и профессионального опыта, сформировавшего её путь.
В откровенном разговоре в подкасте Мишель Обамы I’m Not Disappearing 20 ноября Джейн Фонда сделала признание о своей молодости. «Я не думала, что проживу до 30 лет, — призналась она. — Я была уверена, что умру». Размышляя о своих ранних годах, она рассказала о глубоких шрамах, оставленных самоубийством её матери Фрэнсис Форд Сеймур, когда Джейн было всего 12 лет. «Моя молодость не была особенно счастливой, — сказала она. — Я не склонна к зависимостям, но думала, что умру от наркотиков и одиночества».
Несмотря на эти ранние испытания, Фонда выразила удивление своей долгой жизнью и нынешним благополучием.
«То, что мне почти 88 лет, удивительно для меня. И ещё более удивительно то, что сейчас мне лучше, — говорит она. — Я ни за что не вернулась бы назад. Я чувствую себя более сосредоточенной, более целостной, более полной. Я очень счастлива. Одна».
«Я никогда не боялась старения, и, что ещё важнее, я не боюсь смерти, — поделилась она. — Я боюсь умереть с большим количеством сожалений». Этот страх сформировался, когда она наблюдала, как её отец умирал с сожалениями, и это сильно повлияло на то, как она проживает поздние годы. «Если вы не хотите умереть с сожалениями, значит, нужно прожить последнюю часть жизни так, чтобы их не было», — объяснила она.
Джейн Фонда также принимает идею о том, что старость может быть «замечательной», если проживать её осознанно. «Намеренность — ключ. Действительно подумать об этом», — сказала она. Эта философия подпитывает её активизм и готовность бросать вызов общественным нормам, даже если это делает её непопулярной. Она остаётся активной защитницей важных для неё тем, показывая, что возраст не уменьшает ни её страсти, ни её цели.
Её карьера, продолжающаяся более шести десятилетий, была далеко не обычной. После 15-летнего перерыва она вернулась в кино в 65 лет и с тех пор получила некоторые из самых успешных ролей уже в 80-летнем возрасте. Выступая на премии SAG в феврале, получая награду за вклад в профессию, Фонда пошутила: «Наверное, в 90 я буду сама делать трюки в боевиках. Слышали фразу, что быть поздним цветком — нормально, пока не пропускаешь цветочный сезон? Я поздний цветок, и это — цветочный сезон».
Однако Фонда также откровенно говорит о трудностях пожилых актрис в Голливуде. В интервью Daily Telegraph она пожаловалась на ограниченные и недостойные роли, предлагаемые пожилым женщинам. «Мне 87 лет, и я не чувствую, что все кончено. Роли, которые мне предлагают, действительно печальны. Они недостойны моих шести десятилетий в индустрии», — сказала она.
Физическая форма стала опорой жизни и долголетия Фонды. Она продолжает заниматься ежедневно с тренером, адаптируя упражнения под изменяющееся тело. «Я в основном делаю всё, что делала раньше, только медленнее, - сказала она The New York Times. - Я раньше бегала, но теперь люблю ходить. Люблю быть на улице, в лесу, особенно на подъёмах и спусках».
Её стремление к здоровью стало легендарным после выхода в 1982 году её первого обучающего видео с тренировками по аэробике, которое стало первым некиноформатным видео, возглавившим чарты продаж. «Я не знала, что мои видео станут таким феноменом, — вспоминает она. — Когда я начинала, не было большого выбора интенсивных тренировок для женщин. Я изучила базовые тренировки у харизматичной учительницы Лени Касден в 70-х».