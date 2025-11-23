Лидеры Балтии и Северных стран: "Мы продолжим вооружать Украину и укреплять европейскую оборону"

Как отмечается в документе, Украина неизменно демонстрирует стремление к установлению мира. Лидеры NB8 высоко оценили усилия президента Зеленского, направленные на преодоление страной этого чрезвычайно сложного периода. "Украина остается открытой для переговоров и, как заявил президент Зеленский, работает над документом, подготовленным Соединенными Штатами. Россия же до сих пор не взяла на себя никаких обязательств по соблюдению режима прекращения огня или осуществлению шагов, которые могли бы привести к миру. Напротив, Россия продолжает наносить жестокие удары по гражданскому населению Украины и ее инфраструктуре", - говорится в документе.