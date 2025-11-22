Два раза встретить праздник? Запросто! Вильнюс зовет латвийских туристов на досрочное Рождество

«Рождество — это то, чего многие из нас ждут с нетерпением. Благодаря новой традиции “Рождество в Вильнюсе до Рождества” этот волшебный период придёт в литовскую столицу раньше. Более того, праздничное настроение будет ощущаться не только в наших семьях, но и по всему городу. Мы хотим, чтобы и туристы, и жители почувствовали себя детьми, которые проснулись на рождественское утро, будь то прибытие на тематическом рождественском поезде, трата специальной рождественской валюты в городе, отправка бесплатных открыток или участие в исполнении праздничных песен. Вильнюс превратится в зимнюю страну чудес, возвращая детскую радость и дух открытий — и всё это произойдёт за две недели до самого Рождества», — сказала Эгле Гирдзияускайте, руководитель коммуникаций Go Vilnius.