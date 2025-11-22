Два раза встретить праздник? Запросто! Вильнюс зовет латвийских туристов на досрочное Рождество
13 декабря Вильнюс — официальная Европейская столица Рождества 2025 года — впервые проведёт однодневный праздник «Рождество в Вильнюсе до Рождества»: город превратится в зимнюю страну чудес с рождественской валютой, бесплатными открытками, хором на льду, выставкой из 144 ёлок и десятками развлечений, предлагая гостям почувствовать себя пятилетними, которые вновь ждут чудо.
Рождественский сезон уже сейчас — популярное время для путешествий латвийских туристов в Вильнюс. В 2024 году количество туристов из Латвии достигло 6700 человек, посетивших литовскую столицу в декабре. Находясь недалеко от Риги, Вильнюс предлагает латвийским путешественникам очаровательный и аутентичный рождественский опыт без тех многолюдных толп, которые встречаются в других европейских направлениях.
Полон мероприятий, но без толп
«Рождество в Вильнюсе до Рождества» было открыто в действительно праздничной манере — международной встречей Дедов Морозов: 11 Дедов Морозов и 2 Снегурочки из Латвии, Литвы и Польши подписали официальную рождественскую декларацию.
Новая традиция станет уникальным и волшебным днём для тех, кто не может дождаться Рождества. Среди главных событий — специальная рождественская валюта, которую можно тратить на угощения по всему городу, бесплатная отправка рождественских открыток в любую точку мира, хор из 200 человек, исполняющий рождественские песни, площадка со 144 уникально украшенными ёлками и бесплатные экскурсии на рождественскую тематику. Все эти впечатления помогут посетителям заново открыть чудо Рождества из своего детства.
Главное преимущество Вильнюса для латвийских туристов — место и время, чтобы по-настоящему насладиться праздниками. В прошлом году город принял в общей сложности 1,2 млн туристов, тогда как Лондон — 20 миллионов. Это гарантирует спокойную, аутентичную рождественскую атмосферу, где местных жителей больше, чем туристов, и где можно увидеть живые традиции, происхождение которых уходит вплоть до языческих времен.
Для тех, кто не может ждать Рождества
«Рождество — это то, чего многие из нас ждут с нетерпением. Благодаря новой традиции “Рождество в Вильнюсе до Рождества” этот волшебный период придёт в литовскую столицу раньше. Более того, праздничное настроение будет ощущаться не только в наших семьях, но и по всему городу. Мы хотим, чтобы и туристы, и жители почувствовали себя детьми, которые проснулись на рождественское утро, будь то прибытие на тематическом рождественском поезде, трата специальной рождественской валюты в городе, отправка бесплатных открыток или участие в исполнении праздничных песен. Вильнюс превратится в зимнюю страну чудес, возвращая детскую радость и дух открытий — и всё это произойдёт за две недели до самого Рождества», — сказала Эгле Гирдзияускайте, руководитель коммуникаций Go Vilnius.
«Эти праздники — фантастическая возможность для нас, латышей, праздновать Рождество дважды. Мы сможем познакомиться с традициями наших балтийских соседей и попробовать как знакомые, так и новые сезонные блюда, включая сырные пирожки, облепиховый чай и горячее пиво. После этого будет достаточно времени, чтобы вернуться домой и снова отметить Рождество», — сказал латвийский Дед Мороз Нормундс Лиепиньш на встрече Дедов Морозов в Вильнюсе.
Что ждёт гостей праздника «Рождество в Вильнюсе до Рождества»
Вдохновившись привычкой детей собирать маленькие, но драгоценные сокровища, Вильнюс на один день предложит уникальную праздничную валюту. Эти жетоны будут доступны в специальных «рождественских банках» по всему городу. Их можно будет обменять на сладости, горячий шоколад, кофе, выпечку, пиццу и другое в отмеченных местах.
Положите рождественскую магию в почтовый ящик
Согласно прогнозам Research and Markets, мировой рынок праздничных открыток к 2030 году сократится на 4,5% в год. Вильнюс предлагает уникальный способ возродить традицию рождественских поздравлений. Во время праздника можно будет бесплатно отправить открытки из «Европейской столицы Рождества» в Латвию или любую точку мира: нужно написать пожелание, указать адрес и опустить открытку в специальные ящики. Остальное сделают рождественские эльфы Вильнюса.
Пользуйтесь бесплатными рождественскими экскурсиями
Исследуйте волшебный Старый город Вильнюса и узнайте о местных праздничных традициях на бесплатных экскурсиях. Темы включают легенды Вильнюса, тайны, традиции аристократических рождественских праздников и многое другое.
Присоединяйтесь к рождественскому хору на льду
Жителей и гостей города приглашают участвовать в первом массовом хоре на Ратушной площади — прямо у открытого катка. Предполагается собрать более 200 человек.
Празднование многообразия с выставкой ёлок
144 уникально украшенные ёлки будут выставлены на новом Международном рождественском дворе на площади Константина Сирвидаса. Каждая ёлка представит одну из международных общин, проживающих в Вильнюсе.
Доступная рождественская столица
С прямыми рейсами из Риги (всего 50 минут), а также поездками 4,5 часа на машине или автобусе, Вильнюс — идеальное направление для рождественского отдыха латвийцев. Устойчивые железнодорожные маршруты также соединяют город с Ригой, что делает его удобной базой для путешествий по региону.
Для тех, кто хочет исследовать Литву и Польшу, Вильнюс особенно удобен благодаря рождественским тематическим поездам, которые курсируют весь сезон. В Литве поезда с праздничным оформлением отправляются в Каунас, Клайпеду и Тракай. Также ходят поезда в Моцкаву, откуда можно продолжить путь в Варшаву и Краков.
Продлённое Рождество в Вильнюсе
Фестиваль в Европейской столице Рождества не закончится на «Рождестве в Вильнюсе до Рождества». Официальный праздничный сезон начинается 29 ноября с зажжения главной ёлки на Кафедральной площади. Рождественские ярмарки, сияющий Старый город и другие мероприятия будут поддерживать праздничное настроение. Праздничный период завершится 6 января шествием Трёх царей от Острой Брамы до Кафедральной площади.