"Наступает усталость от власти": Годманис считает, что латвийская политика теряет культуру и достоинство

Особое внимание Годманис уделяет состоянию оппозиции. Он отмечает, что партии, которые долгое время остаются в тени доминирующей силы и не могут себя проявить, теряют электоральные шансы и рано или поздно распадаются. В попытке вырваться из тени такие партии нередко вступают в «отчаянную борьбу» за узнаваемость — с риском скатывания в популизм, демонизацию конкурентов и внутрипартийные расколы.