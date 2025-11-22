"Наступает усталость от власти": Годманис считает, что латвийская политика теряет культуру и достоинство
Бывший премьер-министр Ивар Годманис предупредил о деградации политической культуры в Латвии: публичные дебаты превращаются в оскорбления, власть устает, а оппозиция рискует скатиться в популизм и внутренние конфликты.
Бывший премьер-министр Ивар Годманис в эфире TV24 выразил серьёзную тревогу по поводу деградации политической культуры в Латвии. Ключевая проблема, на которую он указывает, — склонность к переходу публичных дебатов в личные оскорбления и грубость, «откуда нет пути назад». По его словам, это подрывает доверие и делает политический диалог непродуктивным.
Годманис также выделяет феномен «усталости власти»: длительное пребывание у руля приводит к исчерпанию и политиков, и общества, которое ожидает постоянных улучшений. Чтобы удержаться у власти, партии прибегают к приёмам самовосхваления и демонизации оппонентов — в том числе к ярлыкам вроде «рука Кремля», что, по мнению политика, является ударом ниже пояса и отнимает у политического процесса достоинство.
Особое внимание Годманис уделяет состоянию оппозиции. Он отмечает, что партии, которые долгое время остаются в тени доминирующей силы и не могут себя проявить, теряют электоральные шансы и рано или поздно распадаются. В попытке вырваться из тени такие партии нередко вступают в «отчаянную борьбу» за узнаваемость — с риском скатывания в популизм, демонизацию конкурентов и внутрипартийные расколы.