Ядерное оружие в Латвии - что о такой перспективе думает Ринкевич

В условиях глобальной нестабильности вопросы ядерного сдерживания снова выходят на первый план — причём теперь их обсуждают не только мировые державы, но и малые государства. Президент Латвии Эдгар Ринкeвич, выступая в эфирe TV24, указал, что «само собой разумеющиеся вещи рушатся, и развивается что-то новоe», а значит, всё больше стран могут начать рассматривать создание собственного ядерного вооружeния.