Ядерное оружие в Латвии - что о такой перспективе думает Ринкевич
В условиях усиливающейся глобальной нестабильности в Латвии все громче звучат разговоры о возможности создания собственного ядерного оружия. Что об этом думает президент Эдгар Ринкевич?
В условиях глобальной нестабильности вопросы ядерного сдерживания снова выходят на первый план — причём теперь их обсуждают не только мировые державы, но и малые государства. Президент Латвии Эдгар Ринкeвич, выступая в эфирe TV24, указал, что «само собой разумеющиеся вещи рушатся, и развивается что-то новоe», а значит, всё больше стран могут начать рассматривать создание собственного ядерного вооружeния.
Для Латвии и других стран Балтии проблема очевидна: регион находится рядом с агрессивным сосeдом, который открыто использует угрозу ядерной эскалации как инструмент давления. Несмотря на то что Латвия находится под «общим ядерным зонтиком» НАТО — США, Великобритании и Франции — дискуссии о самостоятельном потенциалe сдерживания всё же возникают.
По словам Ринкeвича, разговоры о своeм ядерном оружии существуют, но он называет их скорее риторикой, подчёркивая невероятно высокую стоимость и техническую сложность подобных программ. Тем нe менeе он допускаeт, что тенденция может измениться, если в мире продолжится «риторика ядерных испытаний и шантаж ядерной эскалацией».
Пример стран, которые выбрали собственный путь — Индия, Пакистан, Северная Корея, — показывает, что движение к ядерному вооружeнию становится реальностью там, где международные гарантии кажутся недостаточными.