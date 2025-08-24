В Иманте протестуют против создания частного кладбища - но на имеющемся мест почти не осталось

Сейчас потенциальное кладбище от жилых домов отделяют деревья и густые кусты. В общественном обсуждении более 3100 человек подписались против, на сайте Департамента городского развития Рижской думы немало критических комментариев. «Дорогие люди! Вы в своем уме? Рядом с детскими садами и школами крематорий? Категорически против! Это должно быть за пределами города», — пишет Наталия. Сергей считает: «Имантский лес — дар природы, который нужно беречь для увеличения биоразнообразия, а не уничтожать ради жадности частных компаний и их прибыли».