В Иманте протестуют против создания частного кладбища - но на имеющемся мест почти не осталось
План создать частное кладбище, крематорий и колумбарий в окрестностях Иманты, в Клейсти, столкнулся с резким сопротивлением. Задумка масштабная: планируется также "роща скорби", где урны будут предаваться земле, морг и даже кладбище для животных.
Территорию кладбища, которая примерно в пять раз меньше кладбища Лачупес, намерены обустроить две компании — Rīgas apbedīšanas dienests и ABSocial. У обеих один руководитель и фактический бенефициар — Егор Соколов, которому принадлежат и другие похоронные бюро.
Не каждому будет по карману
Если проект реализуется, это будет частное кладбище, и не каждому оно окажется по карману. В Риге в настоящее время есть частное кладбище в Дрейлини, где место упокоения можно приобрести начиная от 860 евро.
На почти восьмигектарном участке земли на улице Балтэглю, 30, в советское время были оборудованы садовые участки, но сейчас территория заросла и деградировала. Устроить кладбище пока запрещает территориальный план Риги, и компания проводит локальное планирование, чтобы его изменить. В нескольких сотнях метров расположено муниципальное кладбище Лачупес, где мест почти не осталось.
На новом кладбище можно было бы похоронить как минимум 3500 усопших, а создав четырехместные могилы — даже до 6500. Кроме того, предусмотрено создание колумбария для урн. Чтобы отделить кладбище от жилых домов, планируются широкие и плотные буферные зоны озеленения, также вдоль дороги, чтобы не было ощущения, что едешь прямо через кладбище. Планируется также обустроить стоянку как минимум на 150 автомобилей.
Звучит резкая критика, но есть повод задуматься
Сейчас потенциальное кладбище от жилых домов отделяют деревья и густые кусты. В общественном обсуждении более 3100 человек подписались против, на сайте Департамента городского развития Рижской думы немало критических комментариев. «Дорогие люди! Вы в своем уме? Рядом с детскими садами и школами крематорий? Категорически против! Это должно быть за пределами города», — пишет Наталия. Сергей считает: «Имантский лес — дар природы, который нужно беречь для увеличения биоразнообразия, а не уничтожать ради жадности частных компаний и их прибыли».
Тем временем член правления общества окрестностей Иманты Anniņmuiža Марис Крастиньш заявил в эфире Latvijas Radio, что на муниципальном кладбище Лачупес мало свободных мест, поэтому новое кладбище необходимо. Хотя рядом находятся частные дома, в целом выбранная территория достаточно далеко от микрорайона Иманта. Крастиньш также напомнил, что Лесное кладбище ведь никому не мешает.
На городских кладбищах каждому рижанину положено бесплатное место захоронения. Из 22 муниципальных кладбищ Риги свободные места есть только в двух — в Яунциемсе и Болдерае. Остальные кладбища частично закрыты: там можно хоронить только в семейных могилах. Есть и полностью закрытые кладбища, где можно хоронить только урны.