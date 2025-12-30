Латвии следует просить больше денег от ЕС: Стакис объяснил, почему мы заслуживаем особой поддержки
Евродепутат Мартиньш Стакис считает, что в новом многолетнем бюджете ЕС необходимо предусмотреть особую поддержку для восточных приграничных государств. Близость к России создает "двойной вызов" — требуется одновременно укреплять оборону и развивать экономику.
В следующем многолетнем бюджете Европейского союза (ЕС) восточным приграничным государствам необходимо предусмотреть большую поддержку, такое мнение агентству LETA высказал экс-мэр Риги, депутат Европейского парламента (ЕП) Мартиньш Стакис. Он пояснил, что 2025 год на уровне ЕС прошел под знаком вопросов обороны, а уже в январе государства-члены начнут получать кредиты из инструмента Safe, предназначенного для укрепления безопасности и обороны.
Он также упомянул Европейскую программу оборонной промышленности, в рамках которой предусмотрено 1,5 миллиарда евро, и на часть этого финансирования сможет претендовать и Латвия.
Политик отметил, что 2026 год будет посвящен разработке нового многолетнего бюджета ЕС. Он подчеркнул, что в этом процессе важную роль сыграет новый инструмент бюджетного планирования — «Национальные и региональные партнерские планы», в котором будут определены базовые принципы для большей части фондов ЕС. Стакис акцентировал, что в этом пакете документов крайне важно добиться четкой ссылки на увеличение финансовой поддержки государств ЕС на восточной границе.
По словам депутата Европарламента, восточные приграничные страны сталкиваются с двойными вызовами — необходимостью одновременно укреплять безопасность и оборону, а также развивать экономику в условиях, существенно затронутых развязанной Россией войной против Украины. По его мнению, включение таких ссылок в бюджетные документы позволит Латвии в будущем легче обосновывать требования о дополнительном финансировании.
Стакис сообщил, что данный вопрос будет рассматриваться в комитете Европарламента, в котором он в настоящее время является единственным депутатом от Латвии. Он планирует привлечь и других латвийских евродепутатов, чтобы обеспечить поддержку этой позиции в различных политических группах. Политик добавил, что при анализе документов, связанных со следующим многолетним бюджетом ЕС, именно в рамках этого инструмента у Латвии могут появиться наибольшие возможности для прорыва. По его оценке, в других сферах латвийская бюджетная квота может быть немного лучше, чем ранее, однако существенного роста она не обещает. Стакис подчеркнул, что из-за ситуации с безопасностью в восточном регионе сформировалась новая реальность, дающая основания требовать дополнительную поддержку.
Он признал, что за финансирование идет конкуренция с регионами Южной Европы, однако понимание проблем безопасности стран Балтии и Польши в Европейской комиссии растет.
Депутат Европарламента отметил, что по этому вопросу также планируется работа над специальным отчетом по восточным регионам, который станет основой для дальнейшей дискуссии о распределении финансирования.
В то же время Стакис подчеркнул, что политика ЕС в отношении России не изменится, и в качестве одного из главных рисков в следующем году назвал гибридные атаки со стороны России. Вторым риском он считает рост популярности популистских партий в Европе. По мнению Стакиса, европейским правительствам необходимо проводить политику, пользующуюся поддержкой избирателей, и не следует избегать сложных вопросов, в том числе связанных с миграцией.
Говоря об экономике ЕС, Стакис выразил оптимизм, отметив, что инвестиции в оборону и упрощение регулирования могут дать импульс росту, одновременно укрепляя способность Европы полагаться на себя в сфере безопасности и обороны.