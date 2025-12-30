Латвии следует просить больше денег от ЕС: Стакис объяснил, почему мы заслуживаем особой поддержки

Стакис сообщил, что данный вопрос будет рассматриваться в комитете Европарламента, в котором он в настоящее время является единственным депутатом от Латвии. Он планирует привлечь и других латвийских евродепутатов, чтобы обеспечить поддержку этой позиции в различных политических группах. Политик добавил, что при анализе документов, связанных со следующим многолетним бюджетом ЕС, именно в рамках этого инструмента у Латвии могут появиться наибольшие возможности для прорыва. По его оценке, в других сферах латвийская бюджетная квота может быть немного лучше, чем ранее, однако существенного роста она не обещает. Стакис подчеркнул, что из-за ситуации с безопасностью в восточном регионе сформировалась новая реальность, дающая основания требовать дополнительную поддержку.