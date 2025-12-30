Снег и гололед парализовали движение на дорогах Латвии

В настоящее время удовлетворительные условия движения наблюдаются на Резекненской объездной дороге (A15), на отдельных участках Таллиннского шоссе (A1), Видземского шоссе (A2), Валмиерского шоссе (A3), Даугавпилсского шоссе (A6), Резекненского шоссе (A12), дороги граница с Россией (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница с Литвой (Медуми) (A13) и на дороге Тинужи-Кокнесе (P80).