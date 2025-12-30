Снег и гололед парализовали движение на дорогах Латвии
Утром во вторник движение по основным дорогам Латвии осложнено снегом и гололёдом. Почти на всех магистралях наблюдаются трудные условия, а региональные маршруты остаются особенно проблемными, несмотря на работу зимней техники.
Во вторник утром снег и лед затрудняют движение по всем главным государственным дорогам Латвии, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).
В настоящее время удовлетворительные условия движения наблюдаются на Резекненской объездной дороге (A15), на отдельных участках Таллиннского шоссе (A1), Видземского шоссе (A2), Валмиерского шоссе (A3), Даугавпилсского шоссе (A6), Резекненского шоссе (A12), дороги граница с Россией (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница с Литвой (Медуми) (A13) и на дороге Тинужи-Кокнесе (P80).
На других главных дорогах сохраняются сложные условия движения. Также затруднено движение на региональных и местных дорогах во многих районах Латвии.
Заснеженные участки расчищаются и посыпаются песком. На дорогах работают 125 единиц зимней техники.