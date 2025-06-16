Влиятельное издание назвало страну Балтии, на которую скорее всего может напасть Россия

После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали ежегодно устраивать информационные провокации на 9 мая. По свою сторону границы - через реку от Нарвы - россияне устанавливают огромный экран, повернутый в сторону эстонского города, и громкоговорители. И на этом экране они транслируют военный парад в Москве. Тревожит то, что толпы этнических русских в Нарве охотно собираются на берегу реки, чтобы смотреть этот парад на экране по российскую сторону границы.